. Наталья Подольска поделилась пляжным фото
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Наталья Подольска поделилась пляжным фото

Наталья Подольска поделилась пляжным фото
Певица Наталья Подольская поделилась кадрам с отдыха в ОАЭ. Певица решила отдохнуть в ОАЭ. Она выложила пляжные кадры, которые удивила поклонников звезды. Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет строит карьеру на сцене. Рядом с ней находится муж Владимир Пресняков. Они не скрывают, что прошли через много трудностей. Однако артистка старается всегда подогревать отношения. В этом году она отметила свое 40-летие. При этом всего два года назад она родила второго сына. Пока дети плескаются в море: Подольская в мини-бикини встала на руки, блеснув мягким местом на пляже
В последнее время Подольская все чаще отдыхает без мужа. В конце ноября она уехала отдыхать в Абу-Даби. Певица несколько дней провела на курорте с детьми Артемием и Иваном, а также со своей сестрой-двойняшкой. Она решила не стесняется выкладывать фото в купальнике. На этот раз Наталья пришла ранним утром на побережье. Она прошлась с младшим наследником по пляжу. А потом певица красовалась в мини-бикини с тесемками. Она не скрыла выпирающий живот. Артистка призналась, что много ела, поэтому фигура пополнела. Она встала в планку прямо на пляже. Примечательно, что сестра посмеялась над Натальей. Она заверила, что исправить ситуацию за один день ей не удастся. А поклонники отметили, что певица выглядит хорошо, а живот у нее выглядит очень женственно. «Ну красивая», «Круассаны были вкусные», «Все так в отпуске полнеют», «Милашка такая», «Фигура взбитенькая», — стали писать пользователи Сети.
# Шоу-бизнес Подольская Наталья
По материалам: z-aya

Последние новости

Лавров назвал табу для любой ядерной державы
Лавров назвал табу для любой ядерной державы
Максим отказалась выступать из-за коньяка
Максим отказалась выступать из-за коньяка
Наталья Подольска поделилась пляжным фото
Наталья Подольска поделилась пляжным фото
Microsoft блокирует аккаунты Xbox за загрузку скриншотов из «эмулированных игр»
Microsoft блокирует аккаунты Xbox за загрузку скриншотов из
11 человек пострадали при столкновении двух трамваев в российском регионе
11 человек пострадали при столкновении двух трамваев в российском
Любовь Успенская заговорила о смерти Аллы Пугачевой
Любовь Успенская заговорила о смерти Аллы Пугачевой
Доходы Аллы Пугачевой упали в двадцать три раза
Доходы Аллы Пугачевой упали в двадцать три раза
Участница культового российского шоу рассказала о тотальном наблюдении в проекте
Участница культового российского шоу рассказала о тотальном
Кадр дня: мужчина во время операции смотрит Чемпионат мира по футболу в Катаре
Кадр дня: мужчина во время операции смотрит Чемпионат мира по футболу
Раскрыты миллиардные траты Европы на российский СПГ
Раскрыты миллиардные траты Европы на российский СПГ
Захарова указала на незаинтересованность НАТО в решении конфликта на Украине
Захарова указала на незаинтересованность НАТО в решении конфликта на
Какой стратегии придерживаться всем знакам зодиака, чтобы разбогатеть в 2023 году
Какой стратегии придерживаться всем знакам зодиака, чтобы разбогатеть

Топ на сегодня

Центробанк решил не выкупать заблокированные активы
Центробанк решил не выкупать заблокированные активы
В ОБСЕ объяснили решение США не признавать Россию страной-спонсором терроризма
В ОБСЕ объяснили решение США не признавать Россию страной-спонсором
Александр Гудков приполз обратно в Россию за миллионами
Александр Гудков приполз обратно в Россию за миллионами
Хром-эрзац: характеристики картона и сферы применения
Хром-эрзац: характеристики картона и сферы применения
Ретейлер Metro останется в России
Ретейлер Metro останется в России

Еще по теме

Наталья Подольская поделилась снимками в бикини и намекнула, как сохраняет фигуру
Наталья Подольская похвасталась фигурой в бикини после похудения
Наталья Подольская в купальнике продемонстрировала идеально плоский живот и поделилась секретом
Наталья Подольская поделилась семейным фото с Мальдив в стиле family look