. Наталья Подольска поделилась пляжным фото

Певица Наталья Подольская поделилась кадрам с отдыха в ОАЭ. Певица решила отдохнуть в ОАЭ. Она выложила пляжные кадры, которые удивила поклонников звезды. Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет строит карьеру на сцене. Рядом с ней находится муж Владимир Пресняков. Они не скрывают, что прошли через много трудностей. Однако артистка старается всегда подогревать отношения. В этом году она отметила свое 40-летие. При этом всего два года назад она родила второго сына. Пока дети плескаются в море: Подольская в мини-бикини встала на руки, блеснув мягким местом на пляжеВ последнее время Подольская все чаще отдыхает без мужа. В конце ноября она уехала отдыхать в Абу-Даби. Певица несколько дней провела на курорте с детьми Артемием и Иваном, а также со своей сестрой-двойняшкой. Она решила не стесняется выкладывать фото в купальнике. На этот раз Наталья пришла ранним утром на побережье. Она прошлась с младшим наследником по пляжу. А потом певица красовалась в мини-бикини с тесемками. Она не скрыла выпирающий живот. Артистка призналась, что много ела, поэтому фигура пополнела. Она встала в планку прямо на пляже. Примечательно, что сестра посмеялась над Натальей. Она заверила, что исправить ситуацию за один день ей не удастся. А поклонники отметили, что певица выглядит хорошо, а живот у нее выглядит очень женственно. «Ну красивая», «Круассаны были вкусные», «Все так в отпуске полнеют», «Милашка такая», «Фигура взбитенькая», — стали писать пользователи Сети.