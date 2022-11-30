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Названы главные проблемы в книжной отрасли

Названы главные проблемы в книжной отрасли«Известия»: книжная отрасль столкнулась с подорожанием типографских услуг в два раза

Книжная отрасль столкнулась с рядом проблем, в частности, с удорожание бумажной книги за счет поднявшейся вдвое стоимости типографских услуг. Об этом сообщают «Известия» в преддверии ежегодной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction.

Помимо взлетевших цен на типографские услуги, на книжном рынке также отмечается уменьшение количества предложений со стороны западных правообладателей более, чем на 50 процентов, говорится в материале. Кроме того, внутри литературного сообщества произошла череда скандалов в онлайн-пространстве. «Можно сказать, что индустрия переживает одновременно все кризисы последних десятилетий», — отметил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

Он уточнил, что себестоимость книжного производства выросла на 25-30 процентов еще в марте, что стало рекордом за последние десять лет. Наиболее ощутимая нехватка прослеживается в сегменте высококачественной мелованной бумаги, которую используют для печати альбомов, детских книг и подарочных изданий. Ее, преимущественно, закупали в Финляндии, однако на сегодняшний день цепочки поставок оказались прерваны, пояснил эксперт. Он добавил, что отечественные издательства планируют приостанавливать выпуск определенных книг, печатавшихся на мелованной бумаге, но дефицита остальных сортов не ожидается.

Ранее сообщалось об изъятии с российского рынка до 50 процентов книг из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ. В число находящихся под угрозой исчезновения книг оказались, в частности, почти все произведения Виктора Пелевина и биография композитора Петра Чайковского.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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