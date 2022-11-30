. Оборот розничной торговли в РФ в октябре снизился почти на 10%

В России оборот розничной торговли в октябре снизился на 9,7% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил более 3,5 триллиона рублей. Об этом сообщает Росстат в докладе о социально-экономическом положении страны, опубликованном 30 ноября на его сайте.

При этом в прошлом месяце оборот розничной торговли на 95,2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка, а доля розничных рынков и ярмарок составила 4,8%. В октябре 2021 года эти показатели составляли 95,3 и 4,7% соответственно.

«Оборот розничной торговли в октябре 2022 г. составил 3584,3 млрд рублей, или 90,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-октябре 2022 г. — 34783,1 млрд рублей, или 94,1%», — говорится в докладе ведомства.

При этом в сентябре оборот розничной торговли также сокращался — по данным Росстата, снижение по отношению к аналогичному периоду прошлого года произошло на 9,8%, а сами объемы оборота составили около 3 триллионов 545 миллиардов рублей.