. Отцов в декретном отпуске предлагают учить бесплатно

На отцов хотят распространить право на бесплатное получение образования в декретном отпуске. Об этом первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сказала в пресс-центре «Парламентской газеты» 30 ноября.

Отцы, как и другие члены семьи — мамы, бабушки, дедушки, могут уйти в отпуск по уходу за ребенком и получать соответствующие выплаты, если до декрета они официально работали. Но при этом папам доступны не все меры поддержки, на которые могут рассчитывать матери. В Госдуме разрабатывают законопроект, чтобы уравнять их возможности.

Сейчас мамы в декрете могут получить консультации по профориентации и бесплатное образование, чтобы не потерять квалификацию за время ухода за ребенком или отучиться на новую специальность. Причем такое право сохраняется, пока детям не исполнится 7 лет, если мама за это время не нашла работу.

«Это курсы при серьезных государственных учреждениях, которые ведут образовательную деятельность. Это очень серьезные дипломы, которые, если вы с улицы придете, захотите получить образование, стоят сотни тысяч рублей», — отметила Буцкая.

Она объяснила, что такую возможность депутаты хотят распространить и на отцов, ведь таких пап совсем немного и их необходимо поддержать. Сейчас этот законопроект обсуждают с общественными организациями и министерствами. Внести его в Госдуму планируют до конца 2023 года.

Реализовывать эту программу будут так же, как это происходит сейчас в отношении матерей. Например, в Москве после прохождения курсов отцам помогут не только с трудоустройством или открытием собственного дела, но и с поиском места для ребенка в детском саду и соцработника для ухода за пожилым родственником, рассказала депутат.