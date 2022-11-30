. Похитителей девушки в Тамбове заподозрили в связях с известным бизнесменом

Вадим Карасев

Похитившие девушку в Тамбове оказались родственниками известного бизнесмена Шамояна

Раскрыты личности подозреваемых в похищении девушки в Тамбове, которая отказалась выходить замуж. Они оказались родственниками скандально известного местного бизнесмена Джамала Шамояна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства сообщил, что в 2020 году Шамояна осудили за хищение более 110 миллионов рублей на ремонте дорог. Тогда он получил шесть лет лишения свободы, но наказание не понес, так как его местонахождение до сих пор неизвестно. Сейчас он по-прежнему числится в базе розыска МВД России.

Отмечается, что к похищению тамбовчанки причастны отец и двое его сыновей 24 и 20 лет. Девушка отказалась выйти замуж за младшего из них, и отвергнутый влюбленный решил ее похитить при помощи родственников, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.

Днем 18 ноября трое подозреваемых ворвались в квартиру, где девушка проживала с матерью. Похищенную увезли в Нижний Новгород. Через несколько дней она смогла сбежать из плена и обратилась в правоохранительные органы. В соцсетях и Telegram-каналах появилось видео с камеры видеонаблюдения, установленной на доме, где было совершено преступление.

