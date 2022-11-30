. Похитителей девушки в Тамбове заподозрили в связях с известным бизнесменом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Похитителей девушки в Тамбове заподозрили в связях с известным бизнесменом

Похитителей девушки в Тамбове заподозрили в связях с известным бизнесменом

Похитителей девушки в Тамбове заподозрили в связях с известным бизнесменомПохитившие девушку в Тамбове оказались родственниками известного бизнесмена Шамояна

Раскрыты личности подозреваемых в похищении девушки в Тамбове, которая отказалась выходить замуж. Они оказались родственниками скандально известного местного бизнесмена Джамала Шамояна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства сообщил, что в 2020 году Шамояна осудили за хищение более 110 миллионов рублей на ремонте дорог. Тогда он получил шесть лет лишения свободы, но наказание не понес, так как его местонахождение до сих пор неизвестно. Сейчас он по-прежнему числится в базе розыска МВД России.

Отмечается, что к похищению тамбовчанки причастны отец и двое его сыновей 24 и 20 лет. Девушка отказалась выйти замуж за младшего из них, и отвергнутый влюбленный решил ее похитить при помощи родственников, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.

Днем 18 ноября трое подозреваемых ворвались в квартиру, где девушка проживала с матерью. Похищенную увезли в Нижний Новгород. Через несколько дней она смогла сбежать из плена и обратилась в правоохранительные органы. В соцсетях и Telegram-каналах появилось видео с камеры видеонаблюдения, установленной на доме, где было совершено преступление.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Энергокризис в Европе связали с амбициями США
Энергокризис в Европе связали с амбициями США
Подборка забавных твитов (20 фото)
Подборка забавных твитов (20 фото)
Похитителей девушки в Тамбове заподозрили в связях с известным бизнесменом
Похитителей девушки в Тамбове заподозрили в связях с известным
Экспорт российского подсолнечного масла вырос вдвое с начала сезона
Экспорт российского подсолнечного масла вырос вдвое с начала сезона
Как понравиться Весам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Весам: 5 важных советов астрологов
Борющегося с раком Пономаренко из "Кривого зеркала" приходится кормить и одевать жене: "Потерял 20 кило"
Борющегося с раком Пономаренко из "Кривого зеркала"
Какая верхняя женская одежда зимой 2023 года оказалась в антитрендах
Какая верхняя женская одежда зимой 2023 года оказалась в антитрендах
Щольца упрекнули в неправильных действиях перед началом СВО
Щольца упрекнули в неправильных действиях перед началом СВО
Из Нидерландов выпустили первый корабль с российскими удобрениями в рамках "зерновой сделки"
Из Нидерландов выпустили первый корабль с российскими удобрениями в
Эклипсинг: почему растворяться в партнере опасно для счастливых отношений и энергетики
Эклипсинг: почему растворяться в партнере опасно для счастливых
Кадыров раскритиковал слова папы римского про жестокость чеченцев
Кадыров раскритиковал слова папы римского про жестокость чеченцев
Украине предрекли уничтожение на следующем этапе конфликта
Украине предрекли уничтожение на следующем этапе конфликта

Топ на сегодня

Александр Буйнов лишился любимой машины
Александр Буйнов лишился любимой машины
900+ игр и DLC для Xbox со скидками прямо сейчас — последние дни «Черной Пятницы»
900+ игр и DLC для Xbox со скидками прямо сейчас — последние дни
Итальянский генерал призвал НАТО вспомнить о регионе с растущим влиянием России
Итальянский генерал призвал НАТО вспомнить о регионе с растущим
Главу Евросовета призвали жестко отреагировать на протесты в Китае
Главу Евросовета призвали жестко отреагировать на протесты в Китае
Немецкий депутат рассказал о страхе Шольца перед Россией
Немецкий депутат рассказал о страхе Шольца перед Россией

Еще по теме

Квартиру экс-главы Приморья в Москве обокрали на 7,5 миллионов рублей
Обвиняемых во взятках менеджеров компаний Вексельберга вернут из Коми в Москву - источники
Под Анапой в колодце нашли трех погибших
Отбывающая семь суток ареста координатор штаба Навального в Тамбове объявила голодовку