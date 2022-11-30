. Полезные советы помогут спасти смартфон, который упал в снег

Нередко бывают случаи, когда люди роняют свой смартфон на улице и он падает в снег. У всех сразу же появляется страх, что им уже не получится пользоваться. Есть несколько простых способов, которые помогут спасти упавший в снег девайс.

Что делать, если смартфон упал в снег

Дождливая погода и сильный мороз оказывают неблагоприятное воздействие на смартфон. Если же он упал в сугроб, то потребуется как можно скорее достать его, отключить и попытаться «реанимировать», чтобы потом можно было пользоваться им дальше.

Нужно сразу же отряхнуть телефон от снега. Если согреть его, снег быстро растает и растечется по всему устройству. Нужно побыстрее зайти в какое-то помещение и при помощи ватных палочек либо деревянных зубочисток очистить все разъемы от снега.





Запрещается применять металлические предметы для чистки смартфона, так как они могут испортить его.

Убедившись, что на телефоне не осталось никаких остатков снега, можно включить его и проверить работу. При этом не следует спешить ставить его на зарядку. Устройство должно некоторое время полежать при комнатной температуре. Из-за резкого перепада в нем может появиться конденсат.

Способы «спасения» смартфона

Быстро действовать

Спасать телефон, который упал в снег, нужно сразу, не теряя ни минуты, иначе потом будет поздно. Сначала устройство необходимо выключить и разобрать, сняв аккумулятор, карту памяти и SIM-карту.

У смартфонов со съемной батареей на аккумуляторе имеется индикатор. Если он горит красным либо розовым цветом, то это значит что внутрь попала вода. Это говорит о том, что аккумулятор следует купить новый, а вот само устройство еще удастся спасти.

Сам телефон нужно поместить в рукавицу или карман или, если есть бумага, завернуть в нее, чтобы она впитала влагу.





Внутренняя сушка

Этот пункт касается устройств, у которых есть съемная батарея. Для этого потребуется внутреннюю часть смартфона промокнуть полотенцем. Самое главное, не трясти его, потому что вода может проникнуть глубже.

Позаботиться о разъемах

Даже если смартфон защищен от влаги, то после попадания воды в разъем могут появиться проблемы. Для этого нужно будет взять пылесос и пройти им несколько раз по всем разъемам, не прикасаясь к гаджету. Не рекомендуется пользоваться феном, потому что он может протолкнуть воду еще дальше по щелям.

Воспользоваться пакетиком с силикагелем или рисом

Большинство рекомендуют погружать телефоны в чашу с рисом на пару часов либо же воспользоваться силикагелем — это пакетики с шариками, которые часто кладут в коробки с обувью и лекарствами. Телефон необходимо поместить в пластиковый конверт, обложить его силикагелем и оставить на некоторое время.





Набраться терпения

Многим захочется как можно быстрее включить устройство и проверить, работает оно или нет. Но делать это не рекомендуется. Нужно выдержать время, желательно около 3-х суток. Если слишком рано включить девайс, то это может привести к замыканию и тогда смартфон нужно будет сдавать в ремонт.