. После выписки к Светличной переедет сиделка

Вадим Карасев

KP.RU: к Новому году актриса Светличная покинет больницу и будет жить с сиделкой

Находящаяся в одной из московских больниц актриса Светлана Светличная будет жить с сиделкой. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что артистка покинет клинику к Новому году. Раньше сиделка приходила к ней трижды в день, однако теперь она переедет и будет жить с ней постоянно. Она помогает Светличной в быту, а также контролирует прием таблеток и пищи.

Сын актрисы Алексей Ивашов отрицает, что мать останется в психиатрической больнице на постоянной основе. Ее невестка Ольга также подчеркивает, что артистка проходит лечение раз в три месяца, после чего возвращается домой. «Светлану Афанасьевну госпитализировали на прошлой неделе, так как стала хуже себя чувствовать. Давление, возраст. Она постоянно проходит лечение — раз в три месяца примерно. Нужно подобрать новые таблетки», — поделилась невестка Светличной.

Ранее сообщалось, что госпитализированной актрисе назначили медикаментозное лечение, гимнастику и когнитивную реабилитацию со специалистом. У нее диагностировали болезнь Альцгеймера и деменцию. О том, что звезда вновь оказалась в больнице, стало известно 28 ноября.