. Повзрослевшая Маша из "Ворониных" вышла замуж. 19-летняя актриса находится на 6-ом месяце беременности
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Повзрослевшая Маша из "Ворониных" вышла замуж. 19-летняя актриса находится на 6-ом месяце беременности

Повзрослевшая Маша из "Ворониных" вышла замуж. 19-летняя актриса находится на 6-ом месяце беременности

Марии Ильюхиной, прославившейся среди российского зрителя благодаря роли юной Маши в сериале "Воронины", только на днях исполнилось 19 лет. Несмотря на это, девушка официально перестала быть свободной. Звезда вышла замуж за парня, от которого в настоящее время ждет ребенка.

Мария Ильюхина расписалась с избранником Алексеем Шаровым в конце ноября. Актриса при этом решила не менять фамилию.


Как отмечает "СтарХит", после скромной регистрации брака без родственников и друзей звезда "Ворониных" намерена устроть с женихом пышное торжество.

Свадьбу мы планируем сыграть в течение года. Пока это была лишь маленькая, но очень важная формальность для нашей молодой семьи. Осенью Алексей сделал мне предложение — пригласил в ресторан и в торжественной обстановке надел на пальчик красивое кольцо с бриллиантом. Как и для любой, наверное, девушки — это был один из самых счастливых моментов в жизни. Я очень растрогалась. Мы сообщили своим родителям о помолвке и они, конечно, обрадовались

В настоящее время Мария Ильюхина находится уже на 6-ом месяце беременности. Звезде пришлось приостановить творческую деятельность.


За кого вышла замуж Маша из "Ворониных"

Избранником Марии Ильюхиной, запомнившейся многим зрителям еще маленькой девочкой, является футболист и студент Алексей Шаров, который учится по специальности госуправление.

При этом молодой человек успевает зарабатывать деньги, занимаясь этим в свободное от учебы время. 

Парень является ровесником Ильюхиной. Последняя познакомилась с ним полтора года назад через общих знакомых.

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По материалам: uposters.ru

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