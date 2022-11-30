Повзрослевшая Маша из "Ворониных" вышла замуж. 19-летняя актриса находится на 6-ом месяце беременности
Марии Ильюхиной, прославившейся среди российского зрителя благодаря роли юной Маши в сериале "Воронины", только на днях исполнилось 19 лет. Несмотря на это, девушка официально перестала быть свободной. Звезда вышла замуж за парня, от которого в настоящее время ждет ребенка.
Мария Ильюхина расписалась с избранником Алексеем Шаровым в конце ноября. Актриса при этом решила не менять фамилию.
Как отмечает "СтарХит", после скромной регистрации брака без родственников и друзей звезда "Ворониных" намерена устроть с женихом пышное торжество.
В настоящее время Мария Ильюхина находится уже на 6-ом месяце беременности. Звезде пришлось приостановить творческую деятельность.
За кого вышла замуж Маша из "Ворониных"
Избранником Марии Ильюхиной, запомнившейся многим зрителям еще маленькой девочкой, является футболист и студент Алексей Шаров, который учится по специальности госуправление.
При этом молодой человек успевает зарабатывать деньги, занимаясь этим в свободное от учебы время.
Парень является ровесником Ильюхиной. Последняя познакомилась с ним полтора года назад через общих знакомых.