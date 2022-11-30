. При сделках с недвижимостью от государства кадастровая стоимость будет фиксированной

Совет Федерации одобрил изменения в статьи 18 и 221 закона «О государственной кадастровой оценке». Согласно им, кадастровая стоимость недвижимости, передаваемой в собственность или пользование от государства, будет фиксироваться на дату подачи заявления о предоставлении госуслуги. Норма касается граждан и организаций, в том числе малого и среднего бизнеса.

Изменение кадастровой стоимости влияет на размер платы или цены договора аренды и купли-продажи, которые определяются по данным из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН).

Автор инициативы председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ранее назвал ее «своевременной» и способной оказать «влияние на большое количество граждан». Во всех регионах в 2022—2023 годах проводится переоценка государственной кадастровой оценки земельных участков всех категорий земель, зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест», отмечал он.

Федеральным законом также дополняются основания для возвращения заявления об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости. Ими теперь может стать несоблюдение установленной формы заявления и нарушение порядка его направления.