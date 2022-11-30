. Приметы и заговоры в праздник Платона и Романа, 1 декабря 2022 года

Память мучеников Платона и Романа православная церковь чтит 1 декабря. На Руси с этого с этого дня начиналась настоящая зима. Предки наблюдали за погодой, ведь она может о многом рассказать.

Что за праздник Платона и Романа

Согласно легенде, святые Роман и Платон в IV веке пострадали за веру.

В период правления императора Агриппина Платон пытался обратить в веру язычников. Сам же император не терпел христианское учение, поэтому дал распоряжение арестовать Платона и требовал, чтобы тот отрекся от своих убеждений. Платон не стал это делать, за что его лишили жизни.

Роман жил во времена царствования императора Максимилиана. Он был диаконом. Однажды Роман, встретив по дороге епарха, стал убеждать его принять христианство и отречься от язычества. После этого его схватили, и ему пришлось принять на себя сильные мучения, от чего он и скончался.





Православные верующие считают, что Платон и Роман не только являются зимоуказателями, но еще и хранят благосостояние людей. Именно поэтому 1 декабря они обращались к святым с молитвами и просили помочь им пережить суровую зиму, обрести богатый урожай в новом году.

1 декабря люди говорили: «Платон и Роман покажут зиму нам», и следили за погодными условиями. Если в данный день будет тепло, то в первой половине зимы ожидаются оттепели. Если же после обеда становилось холодно и завывала вьюга, то такая погода будет и в середине зимы. Метель в вечернее время указывает на то, что зима будет длительной.





Человек, который в данный день появится на свет, будет иметь большую силу воли и непоколебимый характер. Это поможет ему идти вперед к поставленной цели, не замечая на своем пути никаких преград и трудностей. Таким людям необходимо всегда иметь с собой амулет в виде малахита. Он поможет в трудную минуту, придаст силы и уверенность.

Заговоры и обряды на 1 декабря

Люди считали, что с помощью проведения одного простого обряда 1 декабря можно получить в подарок «неразменную монету». Для этого необходимо взять в руки крупную банкноту и произнести следующее:

«Платон и Роман, насыпьте мне денег полный карман».

Этих слов достаточно для того, чтобы на протяжении целого года водились деньги. Но при этом важно сохранить эту купюру и всегда носить ее в кошельке. Она поможет притягивать богатство и достаток в семью.

В остальном 1 декабря является обычным трудовым днем. Крестьяне, которые завершили все сельскохозяйственные работы, могли переключаться на народные промыслы, благодаря которым они зарабатывали деньги.

Приметы 1 декабря, в день Платона и Романа

С этим днем связано много примет, которые гласят следующее:

мухи, которые ожили 1 декабря, говорят о том, что будет оттепель;

метель указывает на то, что на Масленицу будет много снега;

сильный ветер показывает, что зима будет снежной и ветреной;

ворона ходит по дороге — будет оттепель;

человек, рожденный в данный день, сможет предсказывать погоду;

если на ночном небе виднеются яркие блики от месяца, то в ближайшее время начнутся сильные холода;

если месяц вышел на небе «в круге», то скоро пойдет снег.





Предки верили, что какой окажется погода 1 декабря, такой будет и вся зима.