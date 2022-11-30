. Простые и доступные способы помогут быстро и эффективно отбелить пластик от желтизны в домашних условиях

Большинство предметов в доме состоят из пластика. Они прочные, стоят недорого и при этом имеют хороший вид. Но у них есть главный недостаток — они быстро желтеют. Есть несколько простых и доступных способов, которые помогут быстро отбелить пластик в домашних условиях.

Причины пожелтения пластика

Какого бы качества ни был пластик, настает момент, когда он начинает желтеть. Среди распространенных причин выделяют следующие:

происходит окисление материала при взаимодействии с кислородом;

под прямым воздействием солнечных лучей пластик выгорает;

перепады температур неблагоприятным образом сказываются на его свойствах;

если рядом с такими предметами курить либо что-то готовить, то со временем жирный и никотиновый налеты осядут на пластике и он пожелтеет;

неправильный уход тоже может послужить причиной появления желтизны.

Чистка абразивными щетками может привести к появлению маленьких царапин, куда будет попадать грязь и портить внешний вид пластика.

Способы отбеливания пластика в домашних условиях

Уксус





Это средство считается самым действенным, но использовать его необходимо очень осторожно, особенно, если на пластике есть какие-то рисунки. Достаточно лишь будет смочить губку в уксусе и пройтись по желтым пятнам. Для усиления свойств можно добавить соду. Для этого сначала нужно будет насыпать ее на пятно и протереть салфеткой, смоченной в уксусе.

Стиральный порошок

Этот способ подходит для бытовых приборов и стеклопакетов. Нужно смешать в равных пропорциях соду и порошок и нанести на загрязненные участки, оставив на 6 часов, а после этого смыть водой.

Хозяйственное мыло





Это мыло обладает лучшими отбеливающими свойствами и поможет быстро справиться с жирным налетом на любом пластике. Потребуется измельчить мыло на терке и залить 200 мл теплой воды. Раствор наносят на пятна, оставляют на 30 минут, а потом все стирают.

Перекись

Это средство качественно очистит любые пластиковые поверхности и избавит от всех загрязнений. Нужно лишь смочить губку в перекиси и протереть желтые места.

Этанол или растворитель





Эти средства помогут осветлить желтые пятна на пластике, которые появились от солнечных лучей. Недостатком этого способа является то, что глянцевый материал может стать матовым.

Зубной порошок или мел

Потребуется измельчить мел и смешать его с зубным порошком в равных пропорциях, добавив немного воды, чтобы получить кашеобразный состав. Этой смесью нужно обработать пятна и оставить высыхать, после чего все стереть салфеткой.

Хлорсодержащая химия

Если пятна уже застарелые, то нужно использовать специальные вещества, которые содержат хлор и химию. Нужно лишь смочить в них губку и протереть пятно, а через пару минут смыть все водой.

Как предотвратить пожелтение пластика





Появление желтизны на пластике проще предупредить, чем потом пытаться его отмыть. Для этого необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

раз в неделю чистить все пластиковые предметы жидкостью для мытья посуды;

нужно предупредить попадание прямых лучей солнца на пластиковые изделия;

на кухне необходимо установить вытяжку, чтобы на поверхностях не оседал жир.

Если раньше начать борьбу с желтыми пятнами на пластике, то удастся быстро вернуть ему первозданный вид.