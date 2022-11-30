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Раскрыты миллиардные траты Европы на российский СПГ

Раскрыты миллиардные траты Европы на российский СПГBloomberg: ЕС потратил рекордные 12,5 миллиарда евро на российский СПГ

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу вырос примерно на 40 процентов за год. ЕС потратил рекордные 12,5 миллиарда евро на закупку российского топлива с января по сентябрь. Это в пять раз больше, чем годом ранее, пишет Bloomberg.

Растущий спрос со стороны таких стран, как Франция и Бельгия, помог сделать Россию вторым поставщиком СПГ в Северо-Западную Европу. Страна значительно уступает США, но опережает Катар. «Российский СПГ должен продолжать поступать», — сказала научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо.

Среди европейских стран только Великобритания и страны Балтии прекратили покупать российский СПГ. Полное эмбарго на российский газ никогда серьезно не рассматривалось, раскрыл ранее детали представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Европейские страны за первые десять месяцев закупили рекордные 17,8 миллиарда кубометров СПГ, практически весь объем предназначался для Франции, Бельгии, Испании и Нидерландов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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