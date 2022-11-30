. Российские эксперты на IGF обсудили проблемы мирового интернет-сообщества

Вадим Карасев

В столице Эфиопии Аддис-Абебе продолжается 17-ый Форум по управлению интернетом (IGF)

В столице Эфиопии Аддис-Абебе продолжается 17-ый Форум по управлению интернетом (IGF) при участии российских экспертов. На повестке дня среди прочих вопросов обсуждалась политизированность интернет-платформ, ведущая к отсутствию единения в интернет-сообществе.

Об этой проблеме на примере России рассказал руководитель отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви. Спикер напомнил, что с февраля 2022 года РФ покинули свыше 3 000 ИТ-компаний, рядовые пользователи лишились доступа к тысячам приложений, а YouTube начал блокировать каналы, связанные с российскими государственными СМИ и лишать блогеров монетизации. Помимо этого, многие россияне не могли оплачивать доступ к интернет-сервисам из-за ухода платежных систем Visa и Mastercard. «Миллионы граждан России до сих пор не могут пользоваться востребованными интернет-платформами просто потому, что из-за ухода платежных систем доступ к ним невозможно оплатить. А сами эти платежные системы контролируются частными западными компаниями, которые в одностороннем порядке определяют, жителям каких стран предоставлять доступ к интернет-ресурсам», – акцентировал эксперт.

Также Тимофей Ви затронул тему политизированности социальных сетей, которые не предоставляют обезличенную и непредвзятую услугу своим пользователям, а становятся активной стороной конфликта: «Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) как глобальная платформа вместо того, чтобы сохранять нейтралитет, выбрала свою сторону в конфликте и помогает распространять эти фейки и дезинформацию, и была ожидаемо запрещена в России».

Еще одной яркой темой для обсуждения второго дня Форума стало законодательное регулирование метавселенных. Директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко подчеркнул, что метавселенные уже стали реальностью сегодняшнего дня. Тем не менее некоторые вопросы все еще остаются неразрешенными, несмотря на активное внедрение пользователей в виртуальное пространство. «Преступления, несущие вред здоровью человека – не то, что обычно приходит на ум в контексте обсуждения метавселенных, однако даже будучи совершенными в виртуальном мире, они способны причинить неприятности или страдания реальным людям. Что, если кибератака приведет к тому, что человек ослепнет или оглохнет от воздействия через инструменты доступа к VR? Кто несет ответственность в этом случае и как найти преступника?», – обозначил проблему Вадим Глущенко.

Спикер отметил, что большинство людей рассматривают метавселенные как набор VR-игр или симуляций. По его мнению, одна из причин для этого – NFT, компонент метавселенной, который является очень популярным продуктом среди геймеров. «Но нечто большее – это следующий шаг социальных сетей и, вероятно, нашего понимания интернета. Юридические вопросы, наряду с вопросами, связанными с криптовалютами, используемыми в метавселенной, создают неопределенность, которая превращает эту реалию в серую область права», - заявил Глущенко.

Необходимость правового регулирования метавселенных отметила и основательница фирмы Quantum Leap Strategy Алена Юдина: «Метавселенные способны предоставлять свободу выбора и огромное количество возможностей, но они не в состоянии в полной мере заменить собой государство, потому что все же будут возникать вопросы регуляторики».

Также на площадке Форума заместитель генерального директора «Диалога» Юлия Полетаева озвучила данные по исследованию, посвященному активности органов государственной власти в интернете. Как показал ноябрьский опрос, практически половина (48%) опрошенных россиян в 2022 году отмечает активность органов государственной власти в интернете, этот показатель прибавил семь процентных пунктов по сравнению с данными годом ранее. «На фоне [увеличившегося доверия к цифровым технологиям] <...> можно констатировать, что присутствие государства в интернете сегодня становится неотъемлемой частью работы каждого отдельно взятого органа власти и госслужащего», – отметила она (https://tass.ru/obschestvo/16458959).