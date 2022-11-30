. Российский губернатор призвал праздновать Новый год с ограничениями из-за ОРВИ

Вадим Карасев

Глава Приамурья Орлов призвал исключить массовые контакты на Новый год из-за ОРВИ

На фоне роста заболеваемости ОРВИ в Приамурье нужно проводить новогодние праздники в ограниченном режиме. Об этом заявил глава Амурской области Василий Орлов, сообщается на сайте регионального правительства.

«Отдельное внимание необходимо уделить организации новогодних праздников. Исходя из настоящей ситуации, проводить их придется в ограниченном режиме: в отдельных группах, исключая массовые контакты. Ориентироваться нужно в первую очередь на рекомендации Роспотребнадзора», — сказал Орлов.

Глава региона заявил о необходимости вакцинировать 60 процентов населения для создания коллективного иммунитета от вирусной инфекции.

По словам главного санитарного врача области Ольги Кургановой, коронавирус составляет пять процентов в общей структуре инфекционных заболеваний. В Амурской области выявлен случай свиного гриппа, добавила она.

С 29 ноября в Элисте действует карантин из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ. Ограничительные меры предполагают ввод запрета на все массовые мероприятия среди учеников, а также приостановку занятий в школах для детей с первого по девятый классы.

В Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране выросла почти на 20 процентов. Среди находок вирусов гриппа преобладает свиной грипп, который выявили в 55 регионах России.