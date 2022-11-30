. Российский губернатор призвал праздновать Новый год с ограничениями из-за ОРВИ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российский губернатор призвал праздновать Новый год с ограничениями из-за ОРВИ

Российский губернатор призвал праздновать Новый год с ограничениями из-за ОРВИ

Российский губернатор призвал праздновать Новый год с ограничениями из-за ОРВИГлава Приамурья Орлов призвал исключить массовые контакты на Новый год из-за ОРВИ

На фоне роста заболеваемости ОРВИ в Приамурье нужно проводить новогодние праздники в ограниченном режиме. Об этом заявил глава Амурской области Василий Орлов, сообщается на сайте регионального правительства.

«Отдельное внимание необходимо уделить организации новогодних праздников. Исходя из настоящей ситуации, проводить их придется в ограниченном режиме: в отдельных группах, исключая массовые контакты. Ориентироваться нужно в первую очередь на рекомендации Роспотребнадзора», — сказал Орлов.

Глава региона заявил о необходимости вакцинировать 60 процентов населения для создания коллективного иммунитета от вирусной инфекции.

По словам главного санитарного врача области Ольги Кургановой, коронавирус составляет пять процентов в общей структуре инфекционных заболеваний. В Амурской области выявлен случай свиного гриппа, добавила она.

С 29 ноября в Элисте действует карантин из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ. Ограничительные меры предполагают ввод запрета на все массовые мероприятия среди учеников, а также приостановку занятий в школах для детей с первого по девятый классы.

В Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране выросла почти на 20 процентов. Среди находок вирусов гриппа преобладает свиной грипп, который выявили в 55 регионах России.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Экс-жена Илона Маска рассказала, как он показывал ей свои ракеты, когда она была девственницей
Экс-жена Илона Маска рассказала, как он показывал ей свои ракеты,
Три знака зодиака, которых ждут большие победы уже в декабре
Три знака зодиака, которых ждут большие победы уже в декабре
Российский губернатор призвал праздновать Новый год с ограничениями из-за ОРВИ
Российский губернатор призвал праздновать Новый год с ограничениями
Энергокризис в Европе связали с амбициями США
Энергокризис в Европе связали с амбициями США
Подборка забавных твитов (20 фото)
Подборка забавных твитов (20 фото)
Похитителей девушки в Тамбове заподозрили в связях с известным бизнесменом
Похитителей девушки в Тамбове заподозрили в связях с известным
Экспорт российского подсолнечного масла вырос вдвое с начала сезона
Экспорт российского подсолнечного масла вырос вдвое с начала сезона
Как понравиться Весам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Весам: 5 важных советов астрологов
Борющегося с раком Пономаренко из "Кривого зеркала" приходится кормить и одевать жене: "Потерял 20 кило"
Борющегося с раком Пономаренко из "Кривого зеркала"
Какая верхняя женская одежда зимой 2023 года оказалась в антитрендах
Какая верхняя женская одежда зимой 2023 года оказалась в антитрендах
Щольца упрекнули в неправильных действиях перед началом СВО
Щольца упрекнули в неправильных действиях перед началом СВО
Из Нидерландов выпустили первый корабль с российскими удобрениями в рамках "зерновой сделки"
Из Нидерландов выпустили первый корабль с российскими удобрениями в

Топ на сегодня

900+ игр и DLC для Xbox со скидками прямо сейчас — последние дни «Черной Пятницы»
900+ игр и DLC для Xbox со скидками прямо сейчас — последние дни
Александр Буйнов лишился любимой машины
Александр Буйнов лишился любимой машины
Главу Евросовета призвали жестко отреагировать на протесты в Китае
Главу Евросовета призвали жестко отреагировать на протесты в Китае
Немецкий депутат рассказал о страхе Шольца перед Россией
Немецкий депутат рассказал о страхе Шольца перед Россией
ЧП: Сотрудники Ozon массово попадают в больницу
ЧП: Сотрудники Ozon массово попадают в больницу

Еще по теме

«Нет времени праздновать»: В Благовещенске прошла инаугурация Орлова
21 071 случай заболевания ОРВИ зарегистрирован в Иркутской области за прошедшую неделю
За минувшую неделю простуда возникла у 18 тыс. новосибирцев
Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 11 процентов за неделю