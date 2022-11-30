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РПЦ отмечает день памяти игумена Никона, ученика преподобного Сергия Радонежского

РПЦ отмечает день памяти игумена Никона, ученика преподобного Сергия Радонежского

Православная церковь 30 ноября чтит память второго настоятеля Свято-Троицкой Сергиевой лавры, ученика преподобного Сергия Радонежского — Никона. Об этом пишет «Царьград» на своем сайте.

Родился Никон во второй половине XIV века в городе Юрьеве-Польском. С юности узнав о праведности преподобного Сергия, он пожелал стать его учеником. Придя в Троицкий монастырь, он попросил святого принять его в число монахов обители, однако преподобный Сергий направил его сначала к другому своему ученику — преподобному Афанасию Высоцкому, который служил в Высоцком монастыре в Серпухове. Когда юноше стукнуло 30 лет, уже будучи иеромонахом, он вернулся в обитель преподобного Сергия, и тот принял его в число монашеской братии лавры.

Перед своей смертью преподобный сделал его настоятелем монастыря. Но Никон недолго оставался игуменом — после смерти своего учителя он ушел в затвор, передав управление обителью преподобному Савве Сторожевскому.

Умер святой старец в 1426 году. Он был похоронен возле мощей своего учителя, а в 1547 году игумена Никона причислили к лику святых. 

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По материалам: pnp.ru

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