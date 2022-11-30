. Щольца упрекнули в неправильных действиях перед началом СВО

Вадим Карасев

Экс-глава СДПГ Лафонтен: Шольцу следовало попросить Байдена учитывать интересы России

Бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен упрекнул немецкого канцлера Олафа Шольца в совершенной ошибке до начала проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщило издание Der Westen.

Политик заявил, что Шольцу следовало призвать президента Соединенных Штатов Джо Байдена принять во внимание интересы безопасности России перед началом спецоперации. Он подчеркнул, что перед эскалацией конфликта были были возможности для переговоров. Главной проблемой, по мнению Лафонтена, являлся отказ Вашингтона от требований Москвы не размещать военные объекты на российской границе.

Экс-глава немецкой партии отметил, что адресует свое негодование не только Шольцу, но также президенту Франции и лидерам других европейских стран, которые проигнорировали интересы России, вместо того, чтобы призвать американцев учесть их. Лафонтен добавил, что многие политики понимают, что мир в Европе невозможен без России. «На границе ядерной державы не могут быть размещены ракеты. В данном случае это американские ракеты с подлетным временем в несколько минут», — указал он.

Ранее депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что отказ Шольца передать Киеву танки продиктован страхом немецкого политика перед Россией. По мнению депутата, канцлер забеспокоился, что использование немецких танков против российских войск будет расценено как провокация со стороны Берлина.