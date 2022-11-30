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Сенат США одобрил законопроект о легализации однополых браков

Сенат США одобрил законопроект о легализации однополых браковСенат США одобрил законопроект, закрепляющий право на однополые и межрасовые браки

Сенат Конгресса США одобрил законопроект, закрепляющий право на однополые и межрасовые браки на федеральном уровне. Такую меру приняли в связи с опасениями, что Верховный суд страны может отменить решение о легализации браков, пишет Reuters.

Суть опасений в том, что Верховный суд может позволить штатам запрещать однополые браки в частном порядке. Теперь федеральное правительство обязано признавать брак, заключенный в штате, где это легально.

Документ, помимо прочего, отменяет закон «О защите брака» от 1996 года: в нем брак определялся как союз между мужчиной и женщиной.

Законопроект поддержали 61 сенатор, в том числе 12 республиканцев. Против документа выступили 36 законодателей. Теперь его должна утвердить палата представителей, после чего законопроект передадут на подпись президенту США Джо Байдену. Политик уже обещал, что одобрит его.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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