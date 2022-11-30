. Shredders перестанет быть эксклюзивом Xbox и выйдет на Playstation 5 в декабре

Вадим Карасев





Авторы игры Shredders объявили, что к этому зимнему сезону выпустят проект на новой платформе. Ранее игра была доступна только на Xbox Series X | S и PC. Теперь же проект доберется до Playstation 5 — игра выйдет на приставке Sony уже на следующей неделе: 6 декабря.

Напомним, что релиз игры Shredders на Xbox Series X | S и PC состоялся в марте 2022 года, сразу после релиза проект добавили в Game Pass. Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер называл Shredders одной из своих самых ожидаемых игр после анонса, но сам проект в итоге не получил много положительной критики после релиза. Сейчас у Shredders на Opencritic оценка в 69 баллов из 100, а после релиза игра практически не получала обновлений с новым контентом.

Shredders — это симулятор сноубординга, который критики хвалили за хорошую физику и много «отсылок для профессионалов», но при этом ругали за высокий порог входа.

Watch this video on YouTube