. Сэмюэл Л. Джексон ответил раскритиковавшему актеров Marvel Тарантино
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Сэмюэл Л. Джексон ответил раскритиковавшему актеров Marvel Тарантино

Сэмюэл Л. Джексон ответил раскритиковавшему актеров Marvel ТарантиноЗвезда Marvel Джексон ответил раскритиковавшему актеров киновселенной Тарантино

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон, исполнивший роль Ника Фьюри в проектах Marvel, ответил кинорежиссеру Квентину Тарантино, который ранее заявил, что артисты, сыгравшие в фильмах супергеройской вселенной, не являются кинозвездами. Об этом сообщает The Variety.

Джексон привел в пример американского киноактера Чедвига Бозумана, скончавшегося в 2020 года после продолжительной борьбы с раком толстой кишки.

«Для меня не является большим противоречием знать, что актеры (Marvel — прим. "Ленты.ру"), по-видимому, кинозвезды. Чедвик Боузман — Черная пантера. Этого не опровергнешь, он кинозвезда», — отметил Сэмюэл Л. Джексон.

Ранее Тарантино признался, что его не впечатляют фильмы Marvel. По словам кинодеятеля, в последнее время происходит «марвелизация» Голливуда, а киноиндустрия больше концентрируется на выпуске супергеройских фильмов. Вместе с тем Тарантино заявил, что актеров, снимающихся в подобных картинах, нельзя назвать кинозвездами. «Капитан Америка — это звезда. Тор — это звезда. Герои этих фильмов — звезды, [а не актеры]», — отметил режиссер.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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