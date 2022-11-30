. Сэмюэл Л. Джексон ответил раскритиковавшему актеров Marvel Тарантино

Вадим Карасев

Звезда Marvel Джексон ответил раскритиковавшему актеров киновселенной Тарантино

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон, исполнивший роль Ника Фьюри в проектах Marvel, ответил кинорежиссеру Квентину Тарантино, который ранее заявил, что артисты, сыгравшие в фильмах супергеройской вселенной, не являются кинозвездами. Об этом сообщает The Variety.

Джексон привел в пример американского киноактера Чедвига Бозумана, скончавшегося в 2020 года после продолжительной борьбы с раком толстой кишки.

«Для меня не является большим противоречием знать, что актеры (Marvel — прим. "Ленты.ру"), по-видимому, кинозвезды. Чедвик Боузман — Черная пантера. Этого не опровергнешь, он кинозвезда», — отметил Сэмюэл Л. Джексон.

Ранее Тарантино признался, что его не впечатляют фильмы Marvel. По словам кинодеятеля, в последнее время происходит «марвелизация» Голливуда, а киноиндустрия больше концентрируется на выпуске супергеройских фильмов. Вместе с тем Тарантино заявил, что актеров, снимающихся в подобных картинах, нельзя назвать кинозвездами. «Капитан Америка — это звезда. Тор — это звезда. Герои этих фильмов — звезды, [а не актеры]», — отметил режиссер.