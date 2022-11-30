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Сообщение о недопуске непривитых детей на елки оказалось недостоверным

Сообщение о недопуске непривитых детей на елки оказалось недостовернымИнформация о недопуске костромских детей на новогодние елки не подтвердилась

Сообщение о том, что костромских детей без прививок могут не пустить на новогодние елки, оказалось недостоверным.

Публикации с аналогичным содержанием начали распространяться в мессенджерах. Скриншот одного из таких сообщений опубликовал один из пользователей в комментариях на странице администрации города Костромы во «ВКонтакте» 25 ноября.

В приведенном скриншоте сообщалось, что в Костромской области в этом году на новогодние елки не будут пускать детей в возрасте 12-17 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Отмечалось, что также на праздничные мероприятия не смогут попасть дети младшего возраста, которые не привиты от гриппа.

Уточнялось, что данная информация якобы поступила в одну из местных школ из поликлиники. При этом ни номер образовательного учреждения, ни номер медучреждения не указывался. Каких-либо данных об источнике информации, в том числе его имя и должность, не приводилось, что может свидетельствовать о недостоверности сообщенных им сведений.

В администрации города заявили, что информации о каких-либо ограничениях по допуску детей на новогодние мероприятия в управление образования не поступало.

В свою очередь департамент здравоохранения Костромской области сообщил, что на новогоднюю елку сможет прийти каждый ребенок, и, по заявлениям Роспотребнадзора, никаких распоряжений об ограничении посещаемости на новогодние праздничные мероприятия в данный момент нет. Там пояснили, что речь идет о школьных и городских мероприятиях.

В то же время ведомство уточнило, что в случае, если дети будут выезжать на другие новогодние мероприятия организованной группой, условия их допуска будут определять уже непосредственно сами организаторы. В частности, они действительно могут запросить справку о том, что ребенок не контактировал с инфекционными больными, которая выдается в поликлинике по месту прикрепления. Кроме того, организаторы могут запросить прививочный сертификат, в котором содержатся сведения о прививках ребенка в рамках национального календаря прививок.

Публикация получила ограниченный охват в СМИ. В частности, материал на данную тему опубликовал региональный портал KOSTROMA.TODAY, при этом в статье приводился и комментарий городских властей.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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