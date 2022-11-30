. Совфед рассмотрит вопрос о досрочной отставке главы Счетной палаты Алексея Кудрина
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Совфед рассмотрит вопрос о досрочной отставке главы Счетной палаты Алексея Кудрина

Совфед рассмотрит вопрос о досрочной отставке главы Счетной палаты Алексея Кудрина

На пленарном заседании 30 ноября в палате регионов рассмотрят закон о принятии бюджета РФ на 2023 год и ближайший трехлетний цикл, в дискуссии примет участие глава Минфина Антон Силуанов. Также будет рассмотрен вопрос о досрочном снятии Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты.

В начале заседания перед парламентариями выступит председателя Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета (национального парламента) Кубы Эстебан Ласо Эрнандес. Кубинский политик находится в России с официальным визитом.

Сенаторы обсудят изменения в статью 262 Трудового кодекса РФ о порядке использования дополнительных оплачиваемых выходных дней родителями детей-инвалидов. Документ разработан и предложен группой членов Совфеда во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко.

Кроме того, сенаторам представлены к одобрению поправки о полном запрете в России пропаганды педофилии и ЛГБТ, а также изменения в Кодекс РФ о административных правонарушениях, устанавливающих повышенные штрафы (до 10 миллионов рублей) за нарушение такого запрета.

В «международной» части повестки заседания верхняя палата планирует ратифицировать ряд соглашений. Среди них — договоры между РФ и «специальным административным районом» Китая Гонконгом о передаче осужденных и взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Во время «правительственного часа» перед сенаторами выступит руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

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По материалам: pnp.ru

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