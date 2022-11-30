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Сыгравшая Машу в «Ворониных» актриса вышла замуж

Сыгравшая Машу в «Ворониных» актриса вышла замужАктриса Мария Ильюхина, сыгравшая Машу в «Ворониных», вышла замуж

19-летняя актриса Мария Ильюхина, сыгравшая Машу в сериале «Воронины», вышла замуж. Фотографии из загса девушка опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Избранником Ильюхиной стал Алексей Шаров. Как отмечает издание Starhit, юноша учится в одном из московских вузов на факультете государственного управления и параллельно работает.

Регистрация брака прошла без семьи и друзей молодых. Менять фамилию девушка не стала.

Молодые люди ознакомилась полтора года назад через общих знакомых. Предложение актрисе Шаров сделал осенью. В настоящий момент влюбленные решают вопросы по организации свадьбы.

«Свадьбу мы планируем сыграть в течение года. Пока это была лишь маленькая, но очень важная формальность для нашей молодой семьи. Осенью Алексей сделал мне предложение — пригласил в ресторан и в торжественной обстановке надел на пальчик красивое кольцо с бриллиантом. Как и для любой, наверное, девушки это был один из самых счастливых моментов в жизни. Я очень растрогалась. Мы сообщили своим родителям о помолвке, и они, конечно, обрадовались», — рассказала актриса.

Ранее Ильюхина сообщила, что ждет ребенка. Девушка на шестом месяце беременности и собирается родить первенца в начале марта следующего года, его пол неизвестен.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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