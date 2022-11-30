. Тодд Говард: Новую игру от MachineGames про «Индиану Джонса» сложно определить одним жанром

Вадим Карасев





Руководитель Bethesda Тодд Говард дал интервью, где рассказал о проектах, которые сейчас в разработке у издательства. Он поделился некоторыми подробностями о Starfield и The Elder Scrolls VI, а также затронул новую игру про «Индиану Джонса», которая была анонсирована еще в начале 2021 года.

Напомним, в начале 2021 года, еще до завершения сделки между Microsoft и Bethesda, состоялся анонс новой игры про «Индиану Джонса» от MachineGames. С того момента об игре почти нет новой информации, только ранее Тодд Говард рассказывал, что игра строится на его «оригинальной истории». В рамках нового интервью Тодд это в очередной раз подтвердил, заявив, что является большим фанатом Индианы Джонса, а о разработке проекта подумывал еще в 2009 году, и только сейчас это стало возможным.

По словам Тодда Говарда, история, которая лежит в основе игры, никак не связана с новой частью фильма. Он называет эту историю «любовным посланием для всех фанатов франшизы». Тодд также рассказал, что его любимой частью серии является «В поисках утраченного ковчега» (первый фильм франшизы).

На вопрос журналиста о жанре игры от MachineGames Тодд Говард не смог точно ответить. Он сказал, что определить проект одним жанром нельзя — «в нем будет много идей, которые сложно подвести под какие-то рамки». Как считает глава Bethesda, студия MachineGames идеально подходит для реализации задуманного проекта.