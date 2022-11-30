. Три знака зодиака, которых ждут большие победы уже в декабре

Декабрь — это месяц ожидания новогодних чудес. Каждый человек надеется на осуществление заветной мечты, и удача действительно приходит к тем, кто в нее верит. Астрологическая картина первого зимнего месяца рисует нам радужные перспективы в карьере, финансах и любви. Астролог Валентина Шлыкова рассказала, какие знаки зодиака ждут большие победы в декабре 2022 года.

Какие знаки зодиака ждут большие победы уже в декабре

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Настали времена больших перемен на любовном фронте. Те представители знака, которые уже долго состоят в отношениях, наконец решатся на ответственный и важный шаг — создание семьи. Супружеские пары поймут, что пришло время подумать о потомстве, а одинокие Близнецы почувствуют в сердце новое чувство — влюбленность. Очень важно сейчас не терять время, потому что вторая половинка скрасит ваши будни и новогодние праздники.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Трудолюбивые Девы в декабре получат вознаграждение за свои старания — повышение заработной платы либо в должности. Тот, кто работал над проектами, сможет успешно их завершить. Финансовые бонусы не заставят себя долго ждать, возможны также выгодные сделки с недвижимостью. Некоторые Девы переедут на новое место жительства, что станет лучшим подарком к празднику.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Звездный час наступит и для Рыб. Они увидят, как все их мечты сбываются, словно по взмаху волшебной палочки. Ждите хороших новостей с работы, а также от друзей и любимых. Ваша удачливость и веселое настроение озарит всех вокруг, потому отношения будут складываться наилучшим образом.