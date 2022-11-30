. Украине предрекли уничтожение на следующем этапе конфликта
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Украине предрекли уничтожение на следующем этапе конфликта

Украине предрекли уничтожение на следующем этапе конфликтаTAC: полковник Макгрегор предрек уничтожение украинского государства на следующей фазе СВО

Киев не сможет победить в конфликте с Москвой, а следующий этап российской спецоперации грозит уничтожением украинского государства. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор (Douglas Macgregor) в колонке для журнала The American Conservative.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена отказывается говорить американцам правду, которая якобы заключается в том, что Киеву не победить в этом конфликте. Более того, перед началом СВО Вашингтон преувеличивал мощь Америки и Украины и преуменьшал преимущества России, заявил полковник в отставке.

Макгрегор указал на то, что политика американского лидера приведет к краху Украины. «Тот факт, что в своей внешней политике Байден следует принципу "пленных не брать", означает, что исход следующей фазы конфликта уничтожит украинское государство», — убежден он. Экс-советник главы Пентагона также отметил, что европейские страны-члены НАТО все больше разочаровываются в опосредованной войне США на стороне Украины, так как несут основную тяжесть ее последствий.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что украинские националисты могут стать угрозой для президента страны Владимира Зеленского.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Эклипсинг: почему растворяться в партнере опасно для счастливых отношений и энергетики
Эклипсинг: почему растворяться в партнере опасно для счастливых
Кадыров раскритиковал слова папы римского про жестокость чеченцев
Кадыров раскритиковал слова папы римского про жестокость чеченцев
Украине предрекли уничтожение на следующем этапе конфликта
Украине предрекли уничтожение на следующем этапе конфликта
Кристине Бухынбалтэ больше нравятся пластические операции, чем спорт с Барзиковым
Кристине Бухынбалтэ больше нравятся пластические операции, чем спорт
Эпичный трюк во время игры
Эпичный трюк во время игры
На Мосбирже сообщили о рухнувшей доле доллара и евро в торгах
На Мосбирже сообщили о рухнувшей доле доллара и евро в торгах
В первом обзоре The Callisto Protocol получила высший балл, игра проходится за 12-14 часов
В первом обзоре The Callisto Protocol получила высший балл, игра
Авторы SYNCED объявили, что выпустят игру на консолях, после релиза на PC
Авторы SYNCED объявили, что выпустят игру на консолях, после релиза
Киркоров обматерил Марию Шукшину при детях
Киркоров обматерил Марию Шукшину при детях
Байден заявил о снижении цен на бензин до февральских показателей
Байден заявил о снижении цен на бензин до февральских показателей
Вклад креативных индустрий в экономику Сибири в 2021 году составил 300 млрд рублей
Вклад креативных индустрий в экономику Сибири в 2021 году составил
США опровергли оплату работы Starlink на Украине
США опровергли оплату работы Starlink на Украине

Топ на сегодня

Александр Буйнов лишился любимой машины
Александр Буйнов лишился любимой машины
900+ игр и DLC для Xbox со скидками прямо сейчас — последние дни «Черной Пятницы»
900+ игр и DLC для Xbox со скидками прямо сейчас — последние дни
Главы МИД стран НАТО обсудят поддержку Украины
Главы МИД стран НАТО обсудят поддержку Украины
Валерия Николаева увезли в лес, чтобы отобрать квартиру
Валерия Николаева увезли в лес, чтобы отобрать квартиру
Итальянский генерал призвал НАТО вспомнить о регионе с растущим влиянием России
Итальянский генерал призвал НАТО вспомнить о регионе с растущим

Еще по теме

Американский полковник назвал странной политику Вашингтона в отношении Украины
В США заявили о незавидном выборе для Вашингтона
В США предрекли исчезновение Украины с карты мира
Политику США на Украине сочли подлой