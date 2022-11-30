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Умерла академик РАН Галина Савельева

Умерла академик РАН Галина СавельеваАкадемик РАН Галина Савельева умерла в возрасте 94 лет

Заслуженный врач России, Герой Труда, академик РАН Галина Савельева умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Как отметил столичный глава Сергей Собянин, Савельева создала ведущую в России школу акушеров-гинекологов, а также стояла у истоков перинатологии в стране. «Ее фундаментальные исследования позволили разработать и внедрить в практику многие современные методы реанимации и интенсивной терапии новорожденных», — добавил он.

Галина Савельева работала в медицине более 70 лет. Она написала более 550 научных работ, в том числе 17 монографий. Более 45 лет она возглавляла кафедру акушерства и гинекологии педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова в качестве академика РАН, после чего стала почетным заведующим кафедрой.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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