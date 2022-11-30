. В ЦБ продлили ограничение на торговлю заблокированными ценными бумагами до 1 апреля 2023 года
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В ЦБ продлили ограничение на торговлю заблокированными ценными бумагами до 1 апреля 2023 года

В ЦБ продлили ограничение на торговлю заблокированными ценными бумагами до 1 апреля 2023 года

В Банке России продлили ограничение на обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета, до 1 апреля 2023 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Представители ЦБ указали, что это решение призвано обеспечить защиту прав и интересов инвесторов, а также свести к минимуму возможные риски, связанные с такими сделками.

«В соответствии с предписанием регулятора российские депозитарии должны по-прежнему вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с такими ценными бумагами на биржевом рынке», — говорится в заявлении Центробанка. При этом, добавили эксперты, право собственности на такие бумаги сохраняется.

В Банке России уточнили, что эта мера не затрагивает ценные бумаги тех зарубежных эмитентов, которые ведут основную деятельность на территории России.

Между тем, как писала «Парламентская газета» 21 ноября, в ЦБ рассказали о новой мошеннической схеме. Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, которые якобы ведут расследование дела об утечке персональных данных и предлагают проверить, не содержится ли информация о гражданине в реестре таких сведений.

При этом преступники убеждают россиян, что действуют по поручению регулятора. Мошенник спрашивает, в каком банке обслуживается человек, а также просит данные карты, включая код на ее обратной стороне. Специалисты порекомендовали немедленно прерывать разговор с мошенниками при любом подозрении на обман.

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По материалам: pnp.ru

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