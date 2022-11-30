. В Германии выступили против поставок оружия Украине

Вадим Карасев

Немецкая журналистка Алиса Шварцер выступили против поставок оружия Украине

Немецкая журналистка и активистка Алиса Шварцер выступили против поставок оружия Украине. Об этом сообщает издание Die Welt.

Свою позицию относительно поставок оружия Украине Шварцер выразила в ток-шоу Сандры Майшбергер. Журналистка, которая в апреле вместе со множеством немецких деятелей культуры направила канцлеру Германии Олафу Шольцу открытое письмо с призывом перестать снабжать Киев вооружением, заметила, что придерживается своей прежней точки зрения «как никогда раньше».

«Кризис затягивается из-за оружия. Германия должна предоставить гуманитарную помощь, но также помочь обеспечить скорейшее начало переговоров. Договориться можно, а погибших воскресить нельзя», — высказалась Шварцер.

Помимо этого, журналистка отметила, что западные страны тоже не способствуют разрядке ситуации на Украине. Активистка назвала вмешательство США в украинский кризис в целях борьбы с Россией прокси-конфликтом. Однако корреспондент ARD украинского происхождения Василий Голод раскритиковал слова Шварцер и обвинил ее в использовании конспирологических теорий.

«Коллега, пожалуйста, не используйте подобную полемику в таком горьком и серьезном вопросе. Не будете же вы всерьез утверждать, что заявление о том, что Америка играет решающую роль в этом конфликте — конспирологический миф», — ответила Шварцер украинскому корреспонденту.

25 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев договорился с Берлином об увеличении военной поддержки. В 2023 году ее размер составит более двух миллиардов евро.