. В МИД заявили, что поставляемые ВСУ спутники могут стать законной целью России
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В МИД заявили, что поставляемые ВСУ спутники могут стать законной целью России

В МИД заявили, что поставляемые ВСУ спутники могут стать законной целью России

Поставляемые Киеву Западом спутники могут стать законной целью России в случае использования этой «квазигражданской» инфраструктуры в военных целях. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

По его словам, для поддержки вооруженных сил Украины используются низкоорбитальные спутники, с помощью которых выполняются конкретные сугубо боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск.

Кроме того, таким образом »Пентагон проводит обкатку концепции перспективной системы управления войсками в любой точке мира, при этом у подавляющего числа государств нет эффективных средств противодействия», указал Ермаков.

Такое применение гражданских спутников «как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, подчеркнул он. 

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По материалам: pnp.ru

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