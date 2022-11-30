. В МИД заявили, что поставляемые ВСУ спутники могут стать законной целью России

Поставляемые Киеву Западом спутники могут стать законной целью России в случае использования этой «квазигражданской» инфраструктуры в военных целях. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

По его словам, для поддержки вооруженных сил Украины используются низкоорбитальные спутники, с помощью которых выполняются конкретные сугубо боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск.

Кроме того, таким образом »Пентагон проводит обкатку концепции перспективной системы управления войсками в любой точке мира, при этом у подавляющего числа государств нет эффективных средств противодействия», указал Ермаков.

Такое применение гражданских спутников «как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, подчеркнул он.