В МИД заявили, что поставляемые ВСУ спутники могут стать законной целью России
Поставляемые Киеву Западом спутники могут стать законной целью России в случае использования этой «квазигражданской» инфраструктуры в военных целях. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
По его словам, для поддержки вооруженных сил Украины используются низкоорбитальные спутники, с помощью которых выполняются конкретные сугубо боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск.
Кроме того, таким образом »Пентагон проводит обкатку концепции перспективной системы управления войсками в любой точке мира, при этом у подавляющего числа государств нет эффективных средств противодействия», указал Ермаков.
Такое применение гражданских спутников «как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, подчеркнул он.