. В первом обзоре The Callisto Protocol получила высший балл, игра проходится за 12-14 часов

Вадим Карасев





На этой неделе выходит в релиз ожидаемый хоррор от Глена Скофилда (создателя Dead Space) — игра The Callisto Protocol. Проект является не только одним из самых ожидаемых релизов декабря, но и одной из самых ожидаемых игр этого года. Как ранее стало известно, журналисты опубликуют свои рецензии на The Callisto Protocol только в день релиза, но сегодня одна из них появилась в сети. Вернее, рецензия появилась на страницах журнала Evening Standard.

Журнал Evening Standard опубликовал рецензию на игру The Callisto Protocol, выставив проекту высший балл — 5 из 5. Журналисты в своей рецензии (судя по изложениям этого материала игроками на форумах) остались довольны всеми аспектами проекта: от графики до геймплея. Хоррор The Callisto Protocol называют действительно пугающим и разнообразным. Журналисты говорят, что за 12-14 часов прохождения The Callisto Protocol игра не успевает надоесть.

Напомним, релиз The Callisto Protocol состоится на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC уже на этой неделе — 2 декабря.