. В России планируют создать таможенную службу на основе искусственного интеллекта

Цель Стратегии развития таможенной службы — сформировать умную систему таможенного администрирования на основе искусственного интеллекта. Об этом заявил глава ФТС Владимир Булавин на «правительственном часе» в Совете Федерации 30 ноября.

Стратегия развития таможенной службы рассчитана до 2030 года. По словам Булавина, она предусматривает переход от электронных технологий к интеллектуальным.

«В ее основу положено максимальное применение инновационных методов и цифровых возможностей, превращающих таможенное администрирование в быстрый и высокотехнологичный процесс. Перед собой мы поставили цель сформировать качественно новую, насыщенную искусственным интеллектом, быстро перенастраиваемую и связанную с внутренними и внешними партнерами умную таможенную службу», — отметил Владимир Булавин.

Он добавил, что система должна быть незаметной для законопослушного бизнеса и эффективной для государства.

По словам главы ФТС, в ходе реформы таможенной службы, завершенной в 2020 году, была создана сеть электронного декларирования. В 16 центрах декларирования ежегодно оформляется 99 процентов деклараций, или пять миллионов. «Практически все таможенное оформление переведено в цифровой формат», — заключил Булавин.