В сети узнали, что нейросеть не понимает, как изобразить Карлсона. Люди делятся своими забавными попытками
Искусство нейросети уже плотно вошло в нашу жизнь, поэтому ИИ стал для нас привычным, почти родным. И кажется, что нет человеческой идеи, которую нейросеть не смогла бы воплотить в жизнь. Но вдруг выяснилось, что Карлсон — это тот персонаж, который оказался не по зубам всемогущему искусственному интеллекту — он просто не понимает, что это за зверь такой и как к нему приделать пропеллер. Ребята-творцы не растерялись и устроили в сети челлендж — чей мужчина в самом расцвете сил получится самым бэст оф зэ бэст. Как сказал бы Дин Винчестер о результатах экспериментов, — «Очешуительно!»
Ну, погнали!
Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике…
Всё своё ношу с собой
Ирландский любитель сладенького
Карлсон на спорте
Иногда создаётся впечатление, что возможности ИИ безграничны. Создать личность, которой не существует? Да запросто!
Основательный летательный аппарат
Где-то во вселенной Безумного Макса
Товарищ, варенья налей и чайник поставь!
Унесённые Карлсоном
Благодаря нейросети у нас есть возможность посмотреть не только на вымышленных персонажей вроде Карлсона, но и на знаменитых реальных людей, которые, к сожалению, слишком рано покинули это мир.
А мы тут плюшками балуемся
Шёл 3023 год
С музыкой любое дело веселее
Основательный, серьёзный мужчина
Драматичная азиатская версия
А вы знали, что у нейросети отличное чувство юмора? Не верите? Тогда вот вам доказательства того, что ИИ тот ещё шутник да озорник!
Кто-то тут у нас уже готов поучаствовать в шоу группы Rammstein
Гномсон
Все мы немного этот парень
Так, держим себя в руках, чтобы не запеть йодлем
Кажется, этот Карлсон ближе всех к образу того самого приведения с моторчиком
Ну и девчачья версия — очаровательная пышка Карли
А какой Карлсон вам понравился больше всего? 🙂