. В сети узнали, что нейросеть не понимает, как изобразить Карлсона. Люди делятся своими забавными попытками

Искусство нейросети уже плотно вошло в нашу жизнь, поэтому ИИ стал для нас привычным, почти родным. И кажется, что нет человеческой идеи, которую нейросеть не смогла бы воплотить в жизнь. Но вдруг выяснилось, что Карлсон — это тот персонаж, который оказался не по зубам всемогущему искусственному интеллекту — он просто не понимает, что это за зверь такой и как к нему приделать пропеллер. Ребята-творцы не растерялись и устроили в сети челлендж — чей мужчина в самом расцвете сил получится самым бэст оф зэ бэст. Как сказал бы Дин Винчестер о результатах экспериментов, — «Очешуительно!»

Ну, погнали!

Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике…

Всё своё ношу с собой

Ирландский любитель сладенького

Карлсон на спорте

Ai molodcaСолнышкоСергей ПироговАнтонTati

Иногда создаётся впечатление, что возможности ИИ безграничны. Создать личность, которой не существует? Да запросто!

Основательный летательный аппарат

Где-то во вселенной Безумного Макса

Товарищ, варенья налей и чайник поставь!

Унесённые Карлсоном

Valentine SatchuRomanIvanElena MERZLIKINA

Благодаря нейросети у нас есть возможность посмотреть не только на вымышленных персонажей вроде Карлсона, но и на знаменитых реальных людей, которые, к сожалению, слишком рано покинули это мир.

А мы тут плюшками балуемся

Шёл 3023 год

С музыкой любое дело веселее

Основательный, серьёзный мужчина

Драматичная азиатская версия

SerafimAlexanderSerafimIvanFilipp

А вы знали, что у нейросети отличное чувство юмора? Не верите? Тогда вот вам доказательства того, что ИИ тот ещё шутник да озорник!

Кто-то тут у нас уже готов поучаствовать в шоу группы Rammstein

Гномсон

Все мы немного этот парень

Так, держим себя в руках, чтобы не запеть йодлем

Кажется, этот Карлсон ближе всех к образу того самого приведения с моторчиком

Ну и девчачья версия — очаровательная пышка Карли

AlexanderDmitriyJohnAlexanderAleksandr KatelnikovTati

А какой Карлсон вам понравился больше всего? 🙂