. В сети узнали, что нейросеть не понимает, как изобразить Карлсона. Люди делятся своими забавными попытками
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В сети узнали, что нейросеть не понимает, как изобразить Карлсона. Люди делятся своими забавными попытками

В сети узнали, что нейросеть не понимает, как изобразить Карлсона. Люди делятся своими забавными попытками

Искусство нейросети уже плотно вошло в нашу жизнь, поэтому ИИ стал для нас привычным, почти родным. И кажется, что нет человеческой идеи, которую нейросеть не смогла бы воплотить в жизнь. Но вдруг выяснилось, что Карлсон — это тот персонаж, который оказался не по зубам всемогущему искусственному интеллекту — он просто не понимает, что это за зверь такой и как к нему приделать пропеллер. Ребята-творцы не растерялись и устроили в сети челлендж — чей мужчина в самом расцвете сил получится самым бэст оф зэ бэст. Как сказал бы Дин Винчестер о результатах экспериментов, — «Очешуительно!»

Ну, погнали!

Ai molodca

Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике…

Солнышко

Всё своё ношу с собой

Сергей Пирогов

Ирландский любитель сладенького

Антон

Карлсон на спорте

Tati

Иногда создаётся впечатление, что возможности ИИ безграничны. Создать личность, которой не существует? Да запросто!

Основательный летательный аппарат

Valentine Satchu

Где-то во вселенной Безумного Макса

Roman

Товарищ, варенья налей и чайник поставь!

Ivan

Унесённые Карлсоном

Elena MERZLIKINA

Благодаря нейросети у нас есть возможность посмотреть не только на вымышленных персонажей вроде Карлсона, но и на знаменитых реальных людей, которые, к сожалению, слишком рано покинули это мир.

А мы тут плюшками балуемся

Serafim

Шёл 3023 год

Alexander

С музыкой любое дело веселее

Serafim

Основательный, серьёзный мужчина

Ivan

Драматичная азиатская версия

Filipp

А вы знали, что у нейросети отличное чувство юмора? Не верите? Тогда вот вам доказательства того, что ИИ тот ещё шутник да озорник!

Кто-то тут у нас уже готов поучаствовать в шоу группы Rammstein

Alexander

Гномсон

Dmitriy

Все мы немного этот парень

John

Так, держим себя в руках, чтобы не запеть йодлем

Alexander

Кажется, этот Карлсон ближе всех к образу того самого приведения с моторчиком

Aleksandr Katelnikov

Ну и девчачья версия — очаровательная пышка Карли

Tati

А какой Карлсон вам понравился больше всего? 🙂

# Интересное
По материалам: twizz

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