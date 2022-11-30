. Ваня Барзиков научил Маргариту Куксенко любить Таиланд

Вадим Карасев

В разгар сезона Маргарита Куксенко отправилась в Таиланд, но погода оказалась дождливой, из-за чего девушка сильно расстроилась. Однако она решила сильно не заострять на этом внимание, после чего отправилась на «детокс» и начала писать посты в социальных сетях, мечтая о хорошей погоде и золотистом загаре. Естественно, Марго поделилась фотографиями своей идеальной фигуры и завуалированно передала привет Ване Барзикову.Именно Иван сделал всё возможное, чтобы девушка полюбила Таиланд всей душой. Эта страна для Куксенко словно второй дом и она искренне не понимает, почему некоторым людям совершенно не интересно культурное наследие этой страны или не нравится кухня. Кроме того, девушка рассказала, что с въездом в страну нет никаких проблем. Интересно, она написала этот пост специально для своего супруга? По словам бывшей участницы Дом-2, сейчас не нужно заполнять никакие тесты или миграционные карты. Достаточно прилететь, получить багаж и можно развлекаться. Но у Вани есть Кристина Бухынбалтэ...