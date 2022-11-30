. Вклад креативных индустрий в экономику Сибири в 2021 году составил 300 млрд рублей

Вадим Карасев

Вклад креативных индустрий в экономику Сибири составил 300 млрд рублей по итогам 2021 года согласно исследованию Агентства стратегических инициатив (АСИ). Такие цифры были озвучены на форуме "Российская креативная неделя — Сибирь", который проходил в Красноярске с 24 по 25 ноября.

Эксперты и участники мероприятия считают, что форум закрепил за собой статус окружной площадки для принятия решений на федеральном и региональном уровне, направленных на развитие креативной экономики.

Участниками 77 сессий форума стали более 300 спикеров, а гостями - порядка четырех тыс. человек из 17 регионов страны.

Программа форума состояла из шести тематических блоков, посвященных архитектуре, медиа, кино, гейм-индустрии и другим направлениям.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков считает, что государство изменило подход к креативным индустриям. Сейчас им уделяют больше внимания, и это положительно сказывается на отрасли.

"Проекты в сфере креативных индустрий создают стимул для развития всех сфер экономики, показывают, в каком направлении движется прогресс, и помогают сформировать ценностную общность", — отметил Новиков.

По его словам, креативные команды участвуют в разработке прорывных решений для ведущих секторов экономики.

"Для Сибири крайне важно, чтобы люди не только оставались в регионе, но и создавали и развивали бизнесы, творческие проекты, привлекали новые идеи. Регион должен стать точкой креативного притяжения", — заявил Новиков.

Он также добавил, что форум не просто дает мощный стимул для развития, но и предлагает конкретные решения, что особенно важно.

Первый замгубернатора Красноярского края Сергей Пономаренко отметил, что окружной форум "Российская креативная неделя — Сибирь", который прошел в Красноярске в 2021 году, дал региону огромный импульс к развитию. По словам Пономаренко, в столице региона открыт Сибирский институт развития креативных индустрий. На базе него создан продюсерский центр, который занимается популяризацией брендов, а также еще ряд инициатив, помогающих в продвижении креативных индустрий.

Генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева представила результаты исследования о вкладе местных креативных индустрий в экономику сибирских регионов. В денежном эквиваленте этот вклад составил почти 300 млрд рублей. Лидеры в этом направлении - Красноярский край (6,64%) и Томская область (4,99%).