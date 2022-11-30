. Возможности карт памяти SanDisk для активной видеосъемки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Возможности карт памяти SanDisk для активной видеосъемки

SanDisk ведущий производитель на рынке компактных носителей информации. Выпускает треть карт памяти в мире. Компания участвовала в разработке и владеет патентами на стандарты CompactFlash, Multimedia Card, Secure Digital и Memory Stick. Линейка продукции содержит все типы накопителей. Организован выпуск стационарных и переносных жестких дисков, flash-карт USB форм. Приоритетное направление - производство памяти формата microSD.

Характеристики microSD

Формат предназначен для использования в портативных устройствах для расширения внутренней памяти. Благодаря малому размеру, скорости чтения и записи, активно используется для фото и видео камер.

Обозначение - microSDXC 128GB Class 10 UHS-I A2 V30 Extreme, где:

  • microSDXC указывает на форм-фактор и технологию организации хранения файлов. SD и SDHC емкость до 32 GB, файловая организация FAT32, SDXC до 2 TB, технология ближайшего будущего SDUC до 128 TB. SDXC и SDUD используют формат exFAT.
  • 128GB – емкость модели, от 32 GB до 128 TB (теоретически).
  • Class 10 – цифра означает минимальную скорость записи в Мб/с, варианты - 4, 6, 8 и 10.
  • UHS-I (II, III) определяет совместимость карты с устройством и скорость обмена между ними.
  • А – класс производительности, частота операций ввода вывода. А1- подходит для обработки фотоматериалов, хранения файлов, музыки и т.д. Для видео высокого разрешения предназначен класс А2.
  • V – видеоскорость, определяет принцип работы с видео высшего качества, поддерживает несколько потоков, 360-гладусную съемку. Принимает значения 6, 10, 30, 60, 90 Мб/с.

В ходе развития технологий производства карт памяти, параметры одного стандарта смешались с аналогичными характеристиками другого. Трудно разобраться в противоречиях скоростных показателей. Для упрощения понимания пользователя области использования накопителей, применяется группировка по модификациям.

Модификации SanDisk

Компания выпускает три варианта. Это карта памяти sandisk extreme, pro и plus. В таблице указаны параметры, влияющие на выбор модели.

Таблица. Сравнение характеристик модификаций SanDisk.

Наименование extreme pro plus Скорость чтения (Мб/с) 160 170 100

Скорость записи (Мб/с)

90 90 90 Емкость 32 GB – 1 TB 32 GB – 1 TB 64 - 512 GB Файловая система FAT32/exFAT FAT32/exFAT FAT32/exFAT Совместимость HC, HC UHS-I, XC, XC UHS I HC, HC UHS-I (II), XC, XC UHS-I (II) Все HC, XC, XC UHS I

Все варианты подходят для работ с видео высокого разрешения на устройствах, оснащенных камерой типа action. Главный параметр влияющий на цену - емкость памяти. При прочих равных условиях модель sandisk pro обойдется дороже. Если более высокое качество видеосъемки превалирует над стоимостью накопителя, выбор за типом pro.


# Бизнес

Последние новости

Возможности карт памяти SanDisk для активной видеосъемки
Возможности карт памяти SanDisk для активной видеосъемки
Жена принца Гарри проводит время с бездомными
Жена принца Гарри проводит время с бездомными
Константин Богомолов устал и рассказал о своем побеге из страны
Константин Богомолов устал и рассказал о своем побеге из страны
Инна Маликова поделилась фото с внучкой - именинницей
Инна Маликова поделилась фото с внучкой - именинницей
Российские эксперты на IGF обсудили проблемы мирового интернет-сообщества
Российские эксперты на IGF обсудили проблемы мирового
Мария Белова и T-killah сообщили, что ждут ребенка. Ведущая выложила откровенные фото с животиком
Мария Белова и T-killah сообщили, что ждут ребенка. Ведущая выложила
37-летний певец Джейк Флинт скончался через пару дней после свадьбы
37-летний певец Джейк Флинт скончался через пару дней после свадьбы
League of Legends, Valorant и другие игры Riot Games появились в Microsoft Store
League of Legends, Valorant и другие игры Riot Games появились в
Инфляция в Европе замедлилась впервые за полтора года
Инфляция в Европе замедлилась впервые за полтора года
Смерть бывшего главы Китая назвали опасностью для «Винни-Пуха» Си Цзиньпина
Смерть бывшего главы Китая назвали опасностью для «Винни-Пуха» Си
Приметы и заговоры в праздник Платона и Романа, 1 декабря 2022 года
Приметы и заговоры в праздник Платона и Романа, 1 декабря 2022 года
В Европе задумались о потолке для российской нефти в 60 долларов
В Европе задумались о потолке для российской нефти в 60 долларов

Топ на сегодня

Ретейлер Metro останется в России
Ретейлер Metro останется в России
Из Нидерландов выпустили первый корабль с российскими удобрениями в рамках "зерновой сделки"
Из Нидерландов выпустили первый корабль с российскими удобрениями в
Байден заявил о снижении цен на бензин до февральских показателей
Байден заявил о снижении цен на бензин до февральских показателей
Глава МИД Латвии посоветовал Украине бить по аэродромам России
Глава МИД Латвии посоветовал Украине бить по аэродромам России
Вклад креативных индустрий в экономику Сибири в 2021 году составил 300 млрд рублей
Вклад креативных индустрий в экономику Сибири в 2021 году составил

Еще по теме

Места хватит для всего: анонсирована карта памяти с рекордной ёмкостью (ФОТО)
Карты памяти преодолели объем в 1 ТБ
Huawei запретили использовать microSD карты
Lexar выпустила первую карту памяти объёмом 1 ТБ, которую можно купить