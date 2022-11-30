. Возможности карт памяти SanDisk для активной видеосъемки

Вадим Карасев

SanDisk ведущий производитель на рынке компактных носителей информации. Выпускает треть карт памяти в мире. Компания участвовала в разработке и владеет патентами на стандарты CompactFlash, Multimedia Card, Secure Digital и Memory Stick. Линейка продукции содержит все типы накопителей. Организован выпуск стационарных и переносных жестких дисков, flash-карт USB форм. Приоритетное направление - производство памяти формата microSD.

Характеристики microSD

Формат предназначен для использования в портативных устройствах для расширения внутренней памяти. Благодаря малому размеру, скорости чтения и записи, активно используется для фото и видео камер.

Обозначение - microSDXC 128GB Class 10 UHS-I A2 V30 Extreme, где:

microSDXC указывает на форм-фактор и технологию организации хранения файлов. SD и SDHC емкость до 32 GB, файловая организация FAT32, SDXC до 2 TB, технология ближайшего будущего SDUC до 128 TB. SDXC и SDUD используют формат exFAT.

128GB – емкость модели, от 32 GB до 128 TB (теоретически).

Class 10 – цифра означает минимальную скорость записи в Мб/с, варианты - 4, 6, 8 и 10.

UHS-I (II, III) определяет совместимость карты с устройством и скорость обмена между ними.

А – класс производительности, частота операций ввода вывода. А1- подходит для обработки фотоматериалов, хранения файлов, музыки и т.д. Для видео высокого разрешения предназначен класс А2.

V – видеоскорость, определяет принцип работы с видео высшего качества, поддерживает несколько потоков, 360-гладусную съемку. Принимает значения 6, 10, 30, 60, 90 Мб/с.

В ходе развития технологий производства карт памяти, параметры одного стандарта смешались с аналогичными характеристиками другого. Трудно разобраться в противоречиях скоростных показателей. Для упрощения понимания пользователя области использования накопителей, применяется группировка по модификациям.

Модификации SanDisk

Компания выпускает три варианта. Это карта памяти sandisk extreme, pro и plus. В таблице указаны параметры, влияющие на выбор модели.

Таблица. Сравнение характеристик модификаций SanDisk.

Наименование extreme pro plus Скорость чтения (Мб/с) 160 170 100

Скорость записи (Мб/с)

90 90 90 Емкость 32 GB – 1 TB 32 GB – 1 TB 64 - 512 GB Файловая система FAT32/exFAT FAT32/exFAT FAT32/exFAT Совместимость HC, HC UHS-I, XC, XC UHS I HC, HC UHS-I (II), XC, XC UHS-I (II) Все HC, XC, XC UHS I

Все варианты подходят для работ с видео высокого разрешения на устройствах, оснащенных камерой типа action. Главный параметр влияющий на цену - емкость памяти. При прочих равных условиях модель sandisk pro обойдется дороже. Если более высокое качество видеосъемки превалирует над стоимостью накопителя, выбор за типом pro.



