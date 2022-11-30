. «Враги»: нейросеть показала, как выглядел бы сериал «Друзья», если бы его снимали в стиле «Игры престолов»

Каждому сериалу или фильму присущи свой стиль и своя эстетика. Но что будет, если оставить сюжеты одного произведения и переместить их в декорации другого. С этим поэкспериментировал автор Telegram-канала «Джимми Нейрон». Он переместил персонажей сериала «Друзья» во вселенную «Игры престолов» с помощью нейросети, и вот что из этого вышло.

Что если бы сериал «Друзья» был снят в эстетике «Игры престолов»?

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«Игра престолов» — сериал довольно жестокий, полный интриг и коварства. Какая уж тут дружба! Если его герои и притворяются друзьями, нет никаких гарантий, что никто никому не воткнёт нож в спину. Так что название «Враги» тут куда уместнее, а знаменитый диван мог бы отлично заменить Железный трон.

Рейчел Грин

Росс Геллер

Моника Геллер

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Изображения сгенерированы с помощью нейросети Midjourney. Она умеет создавать изображение по текстовым запросам или совмещать картинки, после чего предлагает несколько вариантов результата.

Джоуи Триббиани

Фиби Буффе

Чендлер Бинг

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Автор признаётся, что он давно увлечён изучением нейросетей, даже писал когда-то курсовую работу про их способности распознавать профили людей.

Альтернативное название и постер

JimmyNeiron

А здесь вы можете найти пост с артами нейросети, которые показывают супергероев в скучной повседневной жизни.