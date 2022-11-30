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«Враги»: нейросеть показала, как выглядел бы сериал «Друзья», если бы его снимали в стиле «Игры престолов»

«Враги»: нейросеть показала, как выглядел бы сериал «Друзья», если бы его снимали в стиле «Игры престолов»

Каждому сериалу или фильму присущи свой стиль и своя эстетика. Но что будет, если оставить сюжеты одного произведения и переместить их в декорации другого. С этим поэкспериментировал автор Telegram-канала «Джимми Нейрон». Он переместил персонажей сериала «Друзья» во вселенную «Игры престолов» с помощью нейросети, и вот что из этого вышло.

Что если бы сериал «Друзья» был снят в эстетике «Игры престолов»?

JimmyNeiron

«Игра престолов» — сериал довольно жестокий, полный интриг и коварства. Какая уж тут дружба! Если его герои и притворяются друзьями, нет никаких гарантий, что никто никому не воткнёт нож в спину. Так что название «Враги» тут куда уместнее, а знаменитый диван мог бы отлично заменить Железный трон.

Рейчел Грин

JimmyNeiron

Росс Геллер

JimmyNeiron

Моника Геллер

JimmyNeiron

Изображения сгенерированы с помощью нейросети Midjourney. Она умеет создавать изображение по текстовым запросам или совмещать картинки, после чего предлагает несколько вариантов результата.

Джоуи Триббиани

JimmyNeiron

Фиби Буффе

JimmyNeiron

Чендлер Бинг

JimmyNeiron

Автор признаётся, что он давно увлечён изучением нейросетей, даже писал когда-то курсовую работу про их способности распознавать профили людей.

Альтернативное название и постер

JimmyNeiron

А здесь вы можете найти пост с артами нейросети, которые показывают супергероев в скучной повседневной жизни.

# Интересное
По материалам: twizz

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