. Высокооцененный ролевой экшен GRIME выходит на Xbox уже 15 декабря

Вадим Карасев





В начале ноября состоялся анонс консольных версий проекта GRIME. Игра ранее, еще в 2021 году, вышла на PC, и она была хорошо встречена публикой. Сейчас у GRIME в Steam более 2500 отзывов, а общая оценка «Очень положительная». У игры 84 балла из 100 на Opencritic.

Сегодня разработчики GRIME объявили точную дату выхода консольных версий проекта. Игра станет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 уже 15 декабря 2022 года. Проект выйдет сразу с включенным в игру дополнением Colors of Rot, которое добавит новое оружие, способности, врагов и прочее.

Сама игра GRIME представляет собой ролевой экшен в необычном визуальном стиле с интересной историей и уникальными навыками главного героя.

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