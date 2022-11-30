. Высокооцененный ролевой экшен GRIME выходит на Xbox уже 15 декабря
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Высокооцененный ролевой экшен GRIME выходит на Xbox уже 15 декабря

Высокооцененный ролевой экшен GRIME выходит на Xbox уже 15 декабря


В начале ноября состоялся анонс консольных версий проекта GRIME. Игра ранее, еще в 2021 году, вышла на PC, и она была хорошо встречена публикой. Сейчас у GRIME в Steam более 2500 отзывов, а общая оценка «Очень положительная». У игры 84 балла из 100 на Opencritic.

Сегодня разработчики GRIME объявили точную дату выхода консольных версий проекта. Игра станет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 уже 15 декабря 2022 года. Проект выйдет сразу с включенным в игру дополнением Colors of Rot, которое добавит новое оружие, способности, врагов и прочее.

Сама игра GRIME представляет собой ролевой экшен в необычном визуальном стиле с интересной историей и уникальными навыками главного героя.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Андрей Малахов показал своих счастливых крестников
Андрей Малахов показал своих счастливых крестников
Юлия Барановская обнародовала секрет Аршавина
Юлия Барановская обнародовала секрет Аршавина
Филипп Киркоров загнул ценник на свои концерты
Филипп Киркоров загнул ценник на свои концерты
Елена Малышева едва не угодила в больницу после светской вечеринки
Елена Малышева едва не угодила в больницу после светской вечеринки
Высокооцененный ролевой экшен GRIME выходит на Xbox уже 15 декабря
Высокооцененный ролевой экшен GRIME выходит на Xbox уже 15 декабря
Умерла академик РАН Галина Савельева
Умерла академик РАН Галина Савельева
Лучшие шутки и мемы из Сети - 29.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 29.11.2022 (15 фото)
Глава МИД Латвии посоветовал Украине бить по аэродромам России
Глава МИД Латвии посоветовал Украине бить по аэродромам России
Мишустин заявил о росте доходов российского бюджета
Мишустин заявил о росте доходов российского бюджета
В России создают каталог деструктивного контента
В России создают каталог деструктивного контента
Появились подробности госпитализации Светланы Светличной
Появились подробности госпитализации Светланы Светличной
РАЭК: родителей российских школьников больше всего беспокоит безопасность данных об их детях
РАЭК: родителей российских школьников больше всего беспокоит

Топ на сегодня

Александр Буйнов лишился любимой машины
Александр Буйнов лишился любимой машины
900+ игр и DLC для Xbox со скидками прямо сейчас — последние дни «Черной Пятницы»
900+ игр и DLC для Xbox со скидками прямо сейчас — последние дни
Стала известна причина вызова посла России в МИД Канады
Стала известна причина вызова посла России в МИД Канады
Главы МИД стран НАТО обсудят поддержку Украины
Главы МИД стран НАТО обсудят поддержку Украины
Стрижка ногтей по лунному календарю в декабре 2022 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в декабре 2022 года

Еще по теме

Подтвержден релиз экшена GRIME на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Bright Memory: Infinite теперь не консольный эксклюзив Xbox Series X | S, игра выйдет «скоро»
4X-стратегия Humankind выходит на Xbox, сразу в Game Pass
Высокооцененная игра Temtem выйдет на Xbox Series X | S в сентябре