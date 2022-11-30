. Жена принца Гарри проводит время с бездомными
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Жена принца Гарри проводит время с бездомными

Жена принца Гарри проводит время с бездомными
Супруга принца Гарри, Меган Маркл вынуждена готовить для бездомных. Бывшая американская актриса была замечена в приюте для бездомных в Калифорнии. Жена принца Гарри помогла сотрудникам центра приготовить сладкие угощения для обездоленных. Редкое фото герцогини Сассекской появилось на сайте фонда «Арчивелл», который Меган Маркл и принц Гарри основали после сложения королевских полномочий и переезда в США. Бывшая королевская особа помогала расфасовывать по контейнерам тыквенный пирог, приготовленный для постояльцев центра по случаю Дня благодарения. «Команда фонда помогла приготовить обед на День благодарения для более чем 300 подопечных Downtown Women's Center в Лос-Анджелесе. DWC предоставляет широкий спектр ресурсов для снижения барьеров и прекращения бездомности для всех женщин, включая женщин-ветеранов и их семьи, женщин с серьезными проблемами физического и психического здоровья и женщин, переживших насилие в семье», — сообщила герцогиня Сассекская.
В прошлом году во время интервью для шоу Эллен ДеДженерес жена опального британского принца сообщила, что День благодарения — один из самых любимых ее праздников. Она заявила, что сама готовит обед для всей семьи. «Я люблю готовить, мы будем дома, просто расслабимся и вроде как освоимся», — отметила герцогиня. Меган уже посещала центр DWC в Ванкувере после того, как они с мужем отказались от жизни при дворце в 2019 году. Тогда она сообщила, что ее визит был совершен, чтобы «предложить поддержку» и «поднять настроение» персоналу. Уже через год Меган и Гарри провели свой первый семейный ужин в честь Дня благодарения в новом доме в Монтесито. На столе среди прочего были свежие овощи, выращенные в их роскошном калифорнийском поместье, сообщает The Sun.  «Они проведут уютный День благодарения вместе с 19-месячным сыном Арчи. Они собираются спокойно поужинать дома и с нетерпением ждут возможности отпраздновать свой первый подобный праздник США всей семьей. Они планируют отведать домашнюю еду с традиционными блюдами, включая салаты, приготовленные из свежих овощей с их огорода», — сообщил тогда неофициальных биограф пары Омид Скоби. К семейным праздникам герцогов Сассекских присоединяется мама бывшей актрисы Дория Рээгланд. С остальными своими родственниками, включая отца Томаса Маркла и его детей от первого брака, герцогиня не поддерживает отношений.
# Шоу-бизнес Монархи
По материалам: z-aya

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