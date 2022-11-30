. Зимний маникюр 2022-2023: модные тренды и идеи
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Зимний маникюр 2022-2023: модные тренды и идеи

Зимний маникюр 2022-2023: модные тренды и идеи

Минималистичный маникюр всегда пользуется спросом и никогда не выходит из трендов, однако в период новогодних праздников хочется внести разнообразие в привычные нюдовые оттенки. Мы подобрали 5 самых стильных идей зимнего маникюра, которые подойдут всем без исключения.

Идеи для зимнего маникюра для модниц

Абстракция


Абстрактный маникюр не теряет своей актуальности на протяжении нескольких лет. Представительницы прекрасного пола часто выбирают простые линии, брызги, точки и другие изображения. К тому же такой стильный маникюр делается быстро. Мастера просто повторяют несколько линий или точек на ногтях. Чтобы добиться праздничного эффекта, можно дополнить минималистичный дизайн фольгой или серебряными полосками.

Френч


Классика, которая подходит не только на каждый день, но и для абсолютно любого праздничного мероприятия. В сезоне 2022-2023 особенно популярен минималистичный микрофренч. Чтобы сделать маникюр новогодним, можно добавить лак с эффектом блесток или металлика. Светлые тона в сочетании с блестками выглядят очень стильно и эффектно.

Аура


Аура — это самый популярный тренд в минималистичном маникюре. Речь идет о нейл-арте в виде кругов с красивым и плавным градиентом, внешне напоминающим человеческую ауру. Так, светло-розовая аура символизирует чувственность людей и их нежность к своим вторым половинкам, а белая олицетворяет чистоту, новизну и правду. Можно выбрать оттенок своей ауры в маникюре или же поиграть с холодными оттенками. Если есть сомнения, можете посоветоваться с мастером.

Металлик


Стильным вариантом считается металлик, который мастера наносят поверх нюдового лака. С помощью такой техники можно добиться необычных рисунков, причем вовсе необязательно уметь рисовать. В качестве праздничного маникюра можно выбрать стемпинг или слайдеры.

Маникюр в стиле комикса


Сейчас популярностью пользуется еще один нейл-тренд — мультяшный или 2D маникюр. На создание такого стиля повлияли комиксы, поп-арт и книги. Ничего сложного в технике нанесения нет. Мастер вручную прорисовывает все тени и блики, используя разные цвета, после чего идет матовое покрытие. Очень важно гармонично выбирать цвета: черный и белый, бежевый с коричневым и т.д. В результате у мастера получаются сюрреалистичные ногти.

Мраморный рисунок


Зимний мраморный маникюр смотрится на руках утонченно. Внешне он напоминает узоры природных минералов. Мастера выполняют такой маникюр с акцентом на нескольких пальчиках. При желании можно добавить блесточки или втирку. Светлые оттенки будут гармонично смотреться в снежную зиму.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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