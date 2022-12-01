. 16 ситуаций, когда про людей можно было точно сказать, что лень вперёд них родилась

«Лень вперёд тебя родилась» — эту поговорку, наверное, приходилось слышать каждому из нас. Действительно, иногда так не хочется что-то делать, что думаешь, мол, пыль лежит, полежу и я. Но иногда лень (а может, некая доля равнодушия к потенциальному результату) приводит людей к довольно странным решениям, которые вызывают у окружающих неоднозначную реакцию. Мы собрали для вас несколько примеров.

Покрашенный ключ

Когда лень переводить часы

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Можно просто повесить табличку о том, что на самом деле сейчас на час меньше, чем они показывают.

Кофе и чай наоборот

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Когда переписать проще, чем пересыпать.

Когда сказали делать разметку, а не вилки убирать

Главное, что купить не забыли

Моя сестра оставляет пустые тарелки в холодильнике на недели

Когда передумал покупать, но лень донести до холодильника

Этот парень не собирался позволять 30 сантиметрам снега или лени помешать ему добраться до работы вовремя

Пару лет назад мой сосед решил покрасить свой дом в ярко-оранжевый цвет… но на полпути сдался

Муж сказал, что закончит покраску стены сам. Считает, что закончил

Первый день на пляже, и моя жена позаботилась о том, чтобы я был защищен от солнечных ожогов

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Я не вижу там сзади, она хорошо поработала?

И так сойдёт

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Судя по ценнику, это картофель для запекания. Неплохой такой картофель!

Когда лень мыть посуду

Однажды в холодильнике

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Наверняка один из пакетов молока пустой, но выбросить его попросту лень.

Зачем стоять в очереди, когда можно расслабиться?

Когда лень искать маленькую крышку

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А здесь вы можете найти подборку провальных случаев, когда девушки хотели один маникюр, а получили нечто совершенно иное.