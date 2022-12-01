. 16 ситуаций, когда про людей можно было точно сказать, что лень вперёд них родилась
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16 ситуаций, когда про людей можно было точно сказать, что лень вперёд них родилась

16 ситуаций, когда про людей можно было точно сказать, что лень вперёд них родилась

«Лень вперёд тебя родилась» — эту поговорку, наверное, приходилось слышать каждому из нас. Действительно, иногда так не хочется что-то делать, что думаешь, мол, пыль лежит, полежу и я. Но иногда лень (а может, некая доля равнодушия к потенциальному результату) приводит людей к довольно странным решениям, которые вызывают у окружающих неоднозначную реакцию. Мы собрали для вас несколько примеров.

Покрашенный ключ

bhones

Когда лень переводить часы

digdilem

Можно просто повесить табличку о том, что на самом деле сейчас на час меньше, чем они показывают.

Кофе и чай наоборот

richie_rich77

Когда переписать проще, чем пересыпать.

Когда сказали делать разметку, а не вилки убирать

animatorguy2

Главное, что купить не забыли

Stretchy_Labia

Моя сестра оставляет пустые тарелки в холодильнике на недели

Adsnipers

Когда передумал покупать, но лень донести до холодильника

All_dex_no_flex

Этот парень не собирался позволять 30 сантиметрам снега или лени помешать ему добраться до работы вовремя

reddit

Пару лет назад мой сосед решил покрасить свой дом в ярко-оранжевый цвет… но на полпути сдался

ten_tons_of_light

Муж сказал, что закончит покраску стены сам. Считает, что закончил

sleepdeprivationland

Первый день на пляже, и моя жена позаботилась о том, чтобы я был защищен от солнечных ожогов

Kratsas

Я не вижу там сзади, она хорошо поработала?

И так сойдёт

TheAngloLithuanian

Судя по ценнику, это картофель для запекания. Неплохой такой картофель!

Когда лень мыть посуду

Successful-Gur6060

Однажды в холодильнике

necrocoeliac

Наверняка один из пакетов молока пустой, но выбросить его попросту лень.

Зачем стоять в очереди, когда можно расслабиться?

CalculatorFire

Когда лень искать маленькую крышку

Puzzled_Bike6410

А здесь вы можете найти подборку провальных случаев, когда девушки хотели один маникюр, а получили нечто совершенно иное.

# Интересное
По материалам: twizz

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