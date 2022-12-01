. 17 идей гениальной организации пространства, благодаря которым всё всегда будет оставаться на своих местах

Правильная организация пространства создаёт ощущение комфорта и позволяет поддерживать чистоту, не прибегая к регулярной генеральной уборке. Такой подход отлично работает для частных домов, небольших квартир и даже гаражей. Стоит потратить совсем немного усилий и вам больше не придётся спотыкаться о собственный хлам в попытках найти что-то действительно нужное. Забавно, но некоторые люди активно используют хитрости организации для своих рабочих, игровых зон и даже холодильников.

Предлагаем вам взглянуть на любопытные примеры уборки и организации различных пространств, которые можно смело брать себе на вооружение. Порядок во всём ещё никому не помешал!

Эти аккуратно уложенные полотенца — сплошное удовольствие для глаз

Организация игровой комнаты. Всё разложено по своим местам

Книги, сложенные по цвету, выглядят просто невероятно

Anonymous120512Quazonknatalopolis

Это похоже на то, что сделал бы волшебник.

При таком порядке точно ничего не потеряется

Удобные органайзеры для рождественских огней

Таким способом можно хранить детские вещи

Так я храню бумажные полотенца

Органайзер для еды, который можно взять с собой в недолгое путешествие. Отличная идея!

На этот холодильник можно смотреть, как на произведение искусства

Сегодня занялся пространством под раковиной. Для большей красоты поставил искусственное растение

Я наконец-то разобрался со своим беспорядком. На уборку ушло около шести часов

Как правильно организовать хранение перчаток

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Некоторые люди используют эту идею при хранении масок, грелок для ушей и собачьих поводков.

Когда действительно любишь свою коллекцию кроссовок

На наведение порядка ушло шесть часов

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У человека, который потратил на это столько времени, должно быть железное терпение. Однако результат стоит этого тяжелого труда.

Наконец-то закончили уборку в творческой мастерской

Больше никаких неудобств во время пользования кастрюлями и сковородками

9SW25writergeek

Приспособление позволит без труда брать необходимую посуду и ничего ею не задевать.

До и после уборки

shhbee

У моих родственников есть куча закусок и другой еды в одной из спален. Мы с мужем помогали в наведении порядка.

Здесь вы можете посмотреть примеры идей, которые позволят сделать нашу жизнь более комфортной и экологичной.