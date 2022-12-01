17 случаев, когда обработка фотографий стала излишней, и люди на снимках вызывали очень много вопросов
Социальные сети и приложения для редактирования фото наполнены различными фильтрами и инструментами, позволяющими за секунды сделать человека на снимке привлекательнее и стройнее. Можно добавить густоты ресницам, убрать прыщи и изменить некоторые пропорции. Однако есть те, кто слишком увлекается всеми этими возможностями, и их фотографии вызывают больше вопросов, чем восхищения.
Когда глаз наполз на волосы
Ужасно отредактированное фото на Амазоне
А потом люди заказывают товары с отредактированными фото, и реальность отличается от ожиданий. У нас есть об этом пост.
Шикарные объёмы
Колени переоценены
Осиная талия
Что творится с пропорциями на этом фото
Всё внимание на ноги
После того, как я увидел, как сегодня выглядят инфлюенсеры, мне надо заново изучать анатомию.
В шапке профиля написано: «Я никогда не использую фильтры»
Ослепительные зубы
Компания неземных девушек
Мастерство фотошопа
Найдено среди отзывов о парике
Слишком длинные ноги
Просматривают ли бренды фотографии, прежде чем делиться ими?
Девушки из аниме
Пластиковая кожа
Выглядит пугающе
А здесь мы собрали фотографии девушки, которая показывает, какие снимки попадают в социальные сети, а какие никто не увидит.