. 17 случаев, когда обработка фотографий стала излишней, и люди на снимках вызывали очень много вопросов

Социальные сети и приложения для редактирования фото наполнены различными фильтрами и инструментами, позволяющими за секунды сделать человека на снимке привлекательнее и стройнее. Можно добавить густоты ресницам, убрать прыщи и изменить некоторые пропорции. Однако есть те, кто слишком увлекается всеми этими возможностями, и их фотографии вызывают больше вопросов, чем восхищения.

Когда глаз наполз на волосы

Ужасно отредактированное фото на Амазоне

LizStarFiggypudpud

А потом люди заказывают товары с отредактированными фото, и реальность отличается от ожиданий. У нас есть об этом пост.

Шикарные объёмы

Колени переоценены

Осиная талия

Что творится с пропорциями на этом фото

Всё внимание на ноги

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После того, как я увидел, как сегодня выглядят инфлюенсеры, мне надо заново изучать анатомию.

В шапке профиля написано: «Я никогда не использую фильтры»

Ослепительные зубы

Компания неземных девушек

Мастерство фотошопа

Найдено среди отзывов о парике

Слишком длинные ноги

Просматривают ли бренды фотографии, прежде чем делиться ими?

Девушки из аниме

Пластиковая кожа

Выглядит пугающе

CaptaincadetcottageyarnxBigSister1988xTwistedPsyizecoffeecarlosonextEverFinchxBigSister1988xAltruistic_Street875Crazipolice

А здесь мы собрали фотографии девушки, которая показывает, какие снимки попадают в социальные сети, а какие никто не увидит.