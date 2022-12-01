. 17 случаев, когда обработка фотографий стала излишней, и люди на снимках вызывали очень много вопросов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 17 случаев, когда обработка фотографий стала излишней, и люди на снимках вызывали очень много вопросов

17 случаев, когда обработка фотографий стала излишней, и люди на снимках вызывали очень много вопросов

17 случаев, когда обработка фотографий стала излишней, и люди на снимках вызывали очень много вопросов

Социальные сети и приложения для редактирования фото наполнены различными фильтрами и инструментами, позволяющими за секунды сделать человека на снимке привлекательнее и стройнее. Можно добавить густоты ресницам, убрать прыщи и изменить некоторые пропорции. Однако есть те, кто слишком увлекается всеми этими возможностями, и их фотографии вызывают больше вопросов, чем восхищения.

Когда глаз наполз на волосы

LizStar

Ужасно отредактированное фото на Амазоне

Figgypudpud

А потом люди заказывают товары с отредактированными фото, и реальность отличается от ожиданий. У нас есть об этом пост.

Шикарные объёмы

Jacobinister

Колени переоценены

notorious_BIGfoot

Осиная талия

Altruistic_Street875

Что творится с пропорциями на этом фото

commitatrocities

Всё внимание на ноги

PsychologicalStory66

После того, как я увидел, как сегодня выглядят инфлюенсеры, мне надо заново изучать анатомию.

В шапке профиля написано: «Я никогда не использую фильтры»

Captaincadet

Ослепительные зубы

cottageyarn

Компания неземных девушек

xBigSister1988x

Мастерство фотошопа

TwistedPsy

Найдено среди отзывов о парике

izecoffee

Слишком длинные ноги

carlosonext

Просматривают ли бренды фотографии, прежде чем делиться ими?

EverFinch

Девушки из аниме

xBigSister1988x

Пластиковая кожа

Altruistic_Street875

Выглядит пугающе

Crazipolice

А здесь мы собрали фотографии девушки, которая показывает, какие снимки попадают в социальные сети, а какие никто не увидит.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Анонсировали Amnesia: The Bunker для Xbox — финальный эпизод франшизы
Анонсировали Amnesia: The Bunker для Xbox — финальный эпизод франшизы
Первый день зимы 2022: состояние примерно такое
Первый день зимы 2022: состояние примерно такое
Потоп и война: известные пророки предсказали гибель Европы
Потоп и война: известные пророки предсказали гибель Европы
В ОБСЕ объяснили необходимость проведения военной спецоперации на Украине
В ОБСЕ объяснили необходимость проведения военной спецоперации на
Ведущая «Давай поженимся!» объяснила рост числа браков в России
Ведущая «Давай поженимся!» объяснила рост числа браков в России
Байден заявил о помощи Европе в отказе от российского газа
Байден заявил о помощи Европе в отказе от российского газа
Assassin’s Creed Valhalla станет доступна для бесплатной игры на Xbox уже скоро
Assassin’s Creed Valhalla станет доступна для бесплатной игры на Xbox
Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области ИИ
Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области
Отар Кушанашвили назвал самой гнусной тварью Алексея Щербакова
Отар Кушанашвили назвал самой гнусной тварью Алексея Щербакова
Муж Ксении Бородиной накинулся на нее
Муж Ксении Бородиной накинулся на нее
Виктория Абрамченко призвала держать экологические вопросы в поле зрения
Виктория Абрамченко призвала держать экологические вопросы в поле
В Госдуме призвали сократить количество западной музыки на радио
В Госдуме призвали сократить количество западной музыки на радио

Топ на сегодня

Часы ангела на декабрь 2022 года
Часы ангела на декабрь 2022 года
ЧП: В Волгограде взорвался ребенок в автомобиле
ЧП: В Волгограде взорвался ребенок в автомобиле
Россиянам посоветовали закрыть банковские счета одного вида
Россиянам посоветовали закрыть банковские счета одного вида
ЦБ разрешил банкам полгода не раскрывать своих владельцев
ЦБ разрешил банкам полгода не раскрывать своих владельцев
Экономист рассказал о признаке приближающегося кризиса
Экономист рассказал о признаке приближающегося кризиса

Еще по теме

15 раз, когда инстаграмеры перешли черту в обработке своих фотографий (Новые фото)
Ким Кардашьян разочаровала поклонников дряблыми ногами в коротких шортах (ФОТО)
Какую опасность представляют фотографий умерших людей
В сети показали жуткие разрушения в прифронтовой части Донецка