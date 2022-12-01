. 17 забавных комиксов о забавных ситуациях, которые происходят в семье, где целых три ребёнка
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17 забавных комиксов о забавных ситуациях, которые происходят в семье, где целых три ребёнка

17 забавных комиксов о забавных ситуациях, которые происходят в семье, где целых три ребёнка

Жизнь с детьми наполнена своими правилами, проблемами и радостями. А что если детей в доме не один, не два, а целых три? Об этом отлично знает художница Женя Буше. И она охотно делится своим опытом в своих забавных комиксах «про семью, где папа весь в детях», как она сама об этом пишет. Мы собрали для вас несколько зарисовок.

Успокоительный сок

jenya.bouchet

Бардак или нет?

jenya.bouchet

А вы любили в детстве строить шалаши и штабы из подручных материалов? И разве не чудо, когда родители могут принять в этом участие, а не ругаться?

Домашняя кухня

jenya.bouchet

Задний план не менее примечателен, чем диалог

jenya.bouchet

И правда, куда это она спряталась

jenya.bouchet

Хорошая идея

jenya.bouchet

Зимние сборы

jenya.bouchet

Обитатели карманов

jenya.bouchet

Горка

jenya.bouchet

Маршрут перестроен

jenya.bouchet

Когда после завтрака сюрпризом будет уборка

jenya.bouchet

Маленькая сумочка

jenya.bouchet

Встреча с подружками

jenya.bouchet

Работа с детьми

jenya.bouchet

Если ною, как тяжело с учёбой, работой и тремя детьми, сразу находятся советчики как жить. А если говорю, что успеваю учиться и работать вместе с тремя детьми – никто не верит. 

Интересный вопрос

jenya.bouchet

Коктейль

jenya.bouchet

Когда отстаиваешь право быть не только матерью

jenya.bouchet

А здесь вы можете найти подборку самоироничных комиксов о ситуациях, знакомых каждому.

# Интересное
По материалам: twizz

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