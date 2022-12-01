. 17 забавных комиксов о забавных ситуациях, которые происходят в семье, где целых три ребёнка

Жизнь с детьми наполнена своими правилами, проблемами и радостями. А что если детей в доме не один, не два, а целых три? Об этом отлично знает художница Женя Буше. И она охотно делится своим опытом в своих забавных комиксах «про семью, где папа весь в детях», как она сама об этом пишет. Мы собрали для вас несколько зарисовок.

Успокоительный сок

Бардак или нет?

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А вы любили в детстве строить шалаши и штабы из подручных материалов? И разве не чудо, когда родители могут принять в этом участие, а не ругаться?

Домашняя кухня

Задний план не менее примечателен, чем диалог

И правда, куда это она спряталась

Хорошая идея

Зимние сборы

Обитатели карманов

Горка

Маршрут перестроен

Когда после завтрака сюрпризом будет уборка

Маленькая сумочка

Встреча с подружками

Работа с детьми

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Если ною, как тяжело с учёбой, работой и тремя детьми, сразу находятся советчики как жить. А если говорю, что успеваю учиться и работать вместе с тремя детьми – никто не верит.

Интересный вопрос

Коктейль

Когда отстаиваешь право быть не только матерью

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А здесь вы можете найти подборку самоироничных комиксов о ситуациях, знакомых каждому.