17 забавных комиксов о забавных ситуациях, которые происходят в семье, где целых три ребёнка
Жизнь с детьми наполнена своими правилами, проблемами и радостями. А что если детей в доме не один, не два, а целых три? Об этом отлично знает художница Женя Буше. И она охотно делится своим опытом в своих забавных комиксах «про семью, где папа весь в детях», как она сама об этом пишет. Мы собрали для вас несколько зарисовок.
Успокоительный сок
Бардак или нет?
А вы любили в детстве строить шалаши и штабы из подручных материалов? И разве не чудо, когда родители могут принять в этом участие, а не ругаться?
Домашняя кухня
Задний план не менее примечателен, чем диалог
И правда, куда это она спряталась
Хорошая идея
Зимние сборы
Обитатели карманов
Горка
Маршрут перестроен
Когда после завтрака сюрпризом будет уборка
Маленькая сумочка
Встреча с подружками
Работа с детьми
Если ною, как тяжело с учёбой, работой и тремя детьми, сразу находятся советчики как жить. А если говорю, что успеваю учиться и работать вместе с тремя детьми – никто не верит.
Интересный вопрос
Коктейль
Когда отстаиваешь право быть не только матерью
А здесь вы можете найти подборку самоироничных комиксов о ситуациях, знакомых каждому.