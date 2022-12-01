18 оригинальных кружек, с которыми гонять чаи и кофеи будет значительно приятнее и веселее
Некоторые люди категорически отказываются окружать себя банальными и скучными вещами. Это правило распространяется буквально на всё, и на кружки в том числе. Далеко не всегда любители оригинально декорированных чашек пьют из них чай, кофе или другие напитки. Как правило, им важен сам факт наличия эксклюзивной вещи в своём доме. Поэтому, увидев очередную чашку, выполненную в оригинальном дизайне, они не могут удержаться, чтобы не распотрошить свой кошелек и не обзавестись новинкой.
В этом случае совсем неудивительно, что после покупки у них возникает дикое желание похвастаться приобретением в сети. Действительно, как тут можно удержаться? Предлагаем немного поддержать коллекционеров и посмотреть, что же такого интересненького у них там появилось.
Эта кружка мне показалась настолько странной, что я не смог удержаться, чтобы не купить её
Не уверен, что это кружка поместится в моём шкафчике
Такой кружке наверняка порадуется поклонник анимационного сериала «Looney Tunes». Это может стать крутым подарком не только для ребёнка, но и для взрослого.
Позитивная кружка в виде авокадо
Оригинальный минимализм
Я наткнулся на кружку, которая поможет поднять мне настроение
У меня есть кружка в виде собаки Громита
В этой кружке идеально всё
Любители котиков и рыбок оценят по достоинству. Здесь идеально всё.
Одна из моих любимых кружек в виде кита
Я не смог удержаться от покупки этой кружки. Шляпка в ней — это крышка
Теперь кот не сможет совать лапы в мой утренний кофе.
Для любителей специфического юморка
Пусть и неудобно, зато оригинально
Кружка в виде полицейской будки
Кружка для настоящих рыцарей
Крутая чашка, в которой гриб — это заварник
Два в одном
Такая кружка может побудить есть больше пончиков. Как же при её наличии устраивать чаепитие, не сопроводив его вкусной сладостью?
Заманчивая кружка-коровка
Кружку нужно перевернуть, чтобы ею воспользоваться. Рога и уши в этом случае служат подставкой. Вот такой вот необычный дизайн.
Милые уточки
А вот и Симба подоспел
Здесь вы можете посмотреть фото продуктов, которые, несмотря на свою необычность, спокойно продаются в магазинах и находят своего потребителя.