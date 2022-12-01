. 18 оригинальных кружек, с которыми гонять чаи и кофеи будет значительно приятнее и веселее

Некоторые люди категорически отказываются окружать себя банальными и скучными вещами. Это правило распространяется буквально на всё, и на кружки в том числе. Далеко не всегда любители оригинально декорированных чашек пьют из них чай, кофе или другие напитки. Как правило, им важен сам факт наличия эксклюзивной вещи в своём доме. Поэтому, увидев очередную чашку, выполненную в оригинальном дизайне, они не могут удержаться, чтобы не распотрошить свой кошелек и не обзавестись новинкой.

В этом случае совсем неудивительно, что после покупки у них возникает дикое желание похвастаться приобретением в сети. Действительно, как тут можно удержаться? Предлагаем немного поддержать коллекционеров и посмотреть, что же такого интересненького у них там появилось.

Эта кружка мне показалась настолько странной, что я не смог удержаться, чтобы не купить её

Не уверен, что это кружка поместится в моём шкафчике

asinghingmaddyMental_DM

Такой кружке наверняка порадуется поклонник анимационного сериала «Looney Tunes». Это может стать крутым подарком не только для ребёнка, но и для взрослого.

Позитивная кружка в виде авокадо

Оригинальный минимализм

Я наткнулся на кружку, которая поможет поднять мне настроение

У меня есть кружка в виде собаки Громита

В этой кружке идеально всё

willtolivegone_comjustawitchsharetoolnetidkwatoputhereMoonhalf

Любители котиков и рыбок оценят по достоинству. Здесь идеально всё.

Одна из моих любимых кружек в виде кита

Я не смог удержаться от покупки этой кружки. Шляпка в ней — это крышка

reddituncreativeshay

Теперь кот не сможет совать лапы в мой утренний кофе.

Для любителей специфического юморка

Пусть и неудобно, зато оригинально

Кружка в виде полицейской будки

Кружка для настоящих рыцарей

Крутая чашка, в которой гриб — это заварник

Два в одном

Marco_EscuandolasomorinsunshinegumdropSemseddinSamiktganimationtertitree

Такая кружка может побудить есть больше пончиков. Как же при её наличии устраивать чаепитие, не сопроводив его вкусной сладостью?

Заманчивая кружка-коровка

animavivere

Кружку нужно перевернуть, чтобы ею воспользоваться. Рога и уши в этом случае служат подставкой. Вот такой вот необычный дизайн.

Милые уточки

А вот и Симба подоспел

2ndroofcute_and_horny

Здесь вы можете посмотреть фото продуктов, которые, несмотря на свою необычность, спокойно продаются в магазинах и находят своего потребителя.