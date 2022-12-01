. 19 случаев, когда людям на глаза попались настолько крошечные предметы, что их существование кажется шуткой
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19 случаев, когда людям на глаза попались настолько крошечные предметы, что их существование кажется шуткой

19 случаев, когда людям на глаза попались настолько крошечные предметы, что их существование кажется шуткой

Мир полон необычных и даже странных вещей. Одной их таких диковинок являются вещи крошечных размеров, которые с лёгкостью приведут любого человека в замешательство. Кажется, что представленные предметы создавались для миниатюрных людей, чьи габариты не превышают муравьиные. Некоторые из них сделаны креативными творцами ради забавы, другие же предметы создавались для выполнения каких-то конкретных задач. Предлагаем вам взглянуть на фото подобных вещичек и поудивляться тому, сколько всего необычного может поджидать нас на каждом углу.

Наверняка, одна из самых маленьких скрипок в мире

KingKongGodzilla

Кстати на этой скрипке можно играть. Инструмент неплохо справляется с этой задачей.

Пивная кружка для лилипутов

germfreetwentyx

Интересно, для кого делали эти цветные карандаши?

sfranso

Очень маленькое кольцо из золота с изумрудом

keterpillar

Tic Tac и так никогда не отличался большими размерами. Зачем его было ещё уменьшать?

theoriginalakkrune

Меньше сковородки, наверняка, не найти

drod328

Зато на такой сковородке можно жарить идеально ровные оладушки или яичницу. Перфекционисты оценят по достоинству такой кухонный прибор.

Маленькая бутылочка для оливкового масла

ProspectOne

Крошечный пылесос

0218s

Вы видели когда-нибудь настолько маленькую доску для спиритических сеансов?

Multipunk_attacks

Подойдёт для вызова микродухов из потусторонних миров.

Любопытно, сколько таких куриных ножек нужно съесть, чтобы хотя бы немного утолить голод?

ShyLettuce_

Ты уверен, что это не жареный наушник?

На чём слушать такую крохотную кассету?

aroseonthefritz

Мини-палочки солёного масла

Mattx603

Этот маленький сувенир наверняка понравится всем фанатам тамагочи

babybabybaby_backup

Только муравьи могут нажимать на эти крошечные кнопки.

Очень маленький бумажный кораблик

herlock_sholmes69

У человека, который смог собрать этот кораблик, явно отличные зрение и моторика пальцев.

Мини-джойстик. Обыкновенная зажигалка для сравнения

nerdyswag16

Собрать такой кубик будет явно непросто

Bored-Fish00

«Миниатюрный телефон моего папы»

young-oldman

Миниатюрная паста

WhyNotHugo

Такие пасты довольно часто встречаются в гостиничных номерах. При желании порцию можно попытаться растянуть на несколько дней.

Для кого выпускают такие маленькие баночки с кетчупом?

PinotManiac

Здесь вы можете посмотреть фото предметов, растений и существ, чьи размеры значительно превысили пределы нормы. Этим они и удивительны!

# Интересное
По материалам: twizz

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