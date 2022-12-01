. 19 случаев, когда людям на глаза попались настолько крошечные предметы, что их существование кажется шуткой

Мир полон необычных и даже странных вещей. Одной их таких диковинок являются вещи крошечных размеров, которые с лёгкостью приведут любого человека в замешательство. Кажется, что представленные предметы создавались для миниатюрных людей, чьи габариты не превышают муравьиные. Некоторые из них сделаны креативными творцами ради забавы, другие же предметы создавались для выполнения каких-то конкретных задач. Предлагаем вам взглянуть на фото подобных вещичек и поудивляться тому, сколько всего необычного может поджидать нас на каждом углу.

Наверняка, одна из самых маленьких скрипок в мире

KingKongGodzilla

Кстати на этой скрипке можно играть. Инструмент неплохо справляется с этой задачей.

Пивная кружка для лилипутов

Интересно, для кого делали эти цветные карандаши?

Очень маленькое кольцо из золота с изумрудом

Tic Tac и так никогда не отличался большими размерами. Зачем его было ещё уменьшать?

Меньше сковородки, наверняка, не найти

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Зато на такой сковородке можно жарить идеально ровные оладушки или яичницу. Перфекционисты оценят по достоинству такой кухонный прибор.

Маленькая бутылочка для оливкового масла

Крошечный пылесос

Вы видели когда-нибудь настолько маленькую доску для спиритических сеансов?

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Подойдёт для вызова микродухов из потусторонних миров.

Любопытно, сколько таких куриных ножек нужно съесть, чтобы хотя бы немного утолить голод?

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Ты уверен, что это не жареный наушник?

На чём слушать такую крохотную кассету?

Мини-палочки солёного масла

Этот маленький сувенир наверняка понравится всем фанатам тамагочи

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Только муравьи могут нажимать на эти крошечные кнопки.

Очень маленький бумажный кораблик

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У человека, который смог собрать этот кораблик, явно отличные зрение и моторика пальцев.

Мини-джойстик. Обыкновенная зажигалка для сравнения

Собрать такой кубик будет явно непросто

«Миниатюрный телефон моего папы»

Миниатюрная паста

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Такие пасты довольно часто встречаются в гостиничных номерах. При желании порцию можно попытаться растянуть на несколько дней.

Для кого выпускают такие маленькие баночки с кетчупом?

PinotManiac

Здесь вы можете посмотреть фото предметов, растений и существ, чьи размеры значительно превысили пределы нормы. Этим они и удивительны!