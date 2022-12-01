. Агата Муцениеце призналась, что ассоциируется только с разводом
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Агата Муцениеце призналась, что ассоциируется только с разводом

Агата Муцениеце призналась, что ассоциируется только с разводом
Актриса и ведущая Агата Муцениеце надеется изменить ситуацию. Артистка расторгла брак с Павлом Прилучным в 2020 году после девяти лет совместной жизни. Говорят, актриса неплохо заработала на расставании, так как сразу же начала снимать шоу на данную тему и даже сыграла в фильме «Честный развод». Агата Муцениеце не скрывает, что YouTube-передача о разводе принесла ей немалую прибыль. «Зарабатываю больше как блогер. Доход приносит реклама, которая стоит как один съемочный день. Приятно как блогеру, но обидно как актрисе», — призналась звезда. При этом артистка не хочет, чтобы ее вспоминали исключительно по громкому разрыву с Павлом Прилучным. Напомним, Агата обвиняла бывшего мужа в рукоприкладстве.
«Конечно, ужасно жить с таким шлейфом, но ладно… От темы не устала, но не люблю тот факт, что меня ассоциируют с разводом. Надеюсь, когда-нибудь это канет в Лету», — с юмором сказала 33-летняя Муцениеце в программе «Кино в деталях» на СТС. Сейчас Агате нечего делить с Павлом — у каждого своя жизнь, а актер и вовсе недавно женился, теперь его муза — актриса Зепюр Брутян. Ради сына Тимофея и дочки Мии бывшие супруги поддерживают хорошие отношения. К слову, новая избранница Прилучного прекрасно поладила с его детьми. Они вместе не только гуляют по Москве, но и ездят в путешествия. Судя по всему, Муцениеце положительно относится к общению наследников с Зепюр.  
# Шоу-бизнес Муцениеце Агата
По материалам: z-aya

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