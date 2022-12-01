. Американский певец Джейк Флинт скончался во сне через несколько часов после свадьбы

Вадим Карасев

Кантри-певец Джейк Флинт скончался, не дожив до 38 лет. Это произошло во сне через несколько часов после его женитьбы на возлюбленной по имени Бренда. Причины смерти пока не установлены.

Бренда, которая уже успела стать вдовой, опубликовала пост о потере любимого. "Мы должны были пересматривать свадебные фотографии, но вместо этого мне нужно выбрать одежду, чтобы похоронить мужа. Люди не должны испытывать столько боли", — поделилась она в соцсетях.

Музыкант Майк Хости, который выступал на свадьбе у Джейка, рассказал, как она проходила. Певец так хотел провести ее именно в этот день, что ему пришлось бороться с погодой всеми силами.

Был дождь, но он арендовал цирковой шатер. Они постелили на грязь кучу ковров, а затем взяли два куска фанеры и установили это на земле — это была моя сцена.

Флинт был востребованным артистом в Штатах. Незадолго до смерти он записал альбом и сингл What's Your Name. Альбом будет выпущен в массы его командой в феврале 2023 года. Он не торопился выпускать его, так был поглощен подготовкой к свадьбе и медовому месяцу.

