. Американский певец Джейк Флинт скончался во сне через несколько часов после свадьбы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Американский певец Джейк Флинт скончался во сне через несколько часов после свадьбы

Американский певец Джейк Флинт скончался во сне через несколько часов после свадьбы

Кантри-певец Джейк Флинт скончался, не дожив до 38 лет. Это произошло во сне через несколько часов после его женитьбы на возлюбленной по имени Бренда. Причины смерти пока не установлены.

Бренда, которая уже успела стать вдовой, опубликовала пост о потере любимого. "Мы должны были пересматривать свадебные фотографии, но вместо этого мне нужно выбрать одежду, чтобы похоронить мужа. Люди не должны испытывать столько боли", — поделилась она в соцсетях.


Музыкант Майк Хости, который выступал на свадьбе у Джейка, рассказал, как она проходила. Певец так хотел провести ее именно в этот день, что ему пришлось бороться с погодой всеми силами. 

Был дождь, но он арендовал цирковой шатер. Они постелили на грязь кучу ковров, а затем взяли два куска фанеры и установили это на земле — это была моя сцена.

Флинт был востребованным артистом в Штатах. Незадолго до смерти он записал альбом и сингл What's Your Name. Альбом будет выпущен в массы его командой в феврале 2023 года. Он не торопился выпускать его, так был поглощен подготовкой к свадьбе и медовому месяцу.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Российских депутатов захотели освободить от ежегодных деклараций
Российских депутатов захотели освободить от ежегодных деклараций
Инсайдер: Популярная Monster Hunter Rise выйдет на Xbox и окажется в Game Pass
Инсайдер: Популярная Monster Hunter Rise выйдет на Xbox и окажется в
Какие тренды актуальны в нарядах для встречи Нового 2023 года
Какие тренды актуальны в нарядах для встречи Нового 2023 года
Американский певец Джейк Флинт скончался во сне через несколько часов после свадьбы
Американский певец Джейк Флинт скончался во сне через несколько часов
Бундестаг признал голодомор геноцидом украинцев
Бундестаг признал голодомор геноцидом украинцев
Apple пообещала маску оставить Twitter в App Store
Apple пообещала маску оставить Twitter в App Store
Россиянам посоветовали закрыть банковские счета одного вида
Россиянам посоветовали закрыть банковские счета одного вида
Почему выставлять отношения напоказ вредно: 3 главных причины
Почему выставлять отношения напоказ вредно: 3 главных причины
Внедорожная версия Lamborghini Evo - Huracan Sterrato (6 фото)
Внедорожная версия Lamborghini Evo - Huracan Sterrato (6 фото)
В Испании сообщили о похожей на взорвавшуюся у посольства Украины посылке
В Испании сообщили о похожей на взорвавшуюся у посольства Украины
Никита Михалков обладает необыкновенным даром
Никита Михалков обладает необыкновенным даром
Кети Топурия показала редкие фото с моложавой мамой
Кети Топурия показала редкие фото с моложавой мамой

Топ на сегодня

Щольца упрекнули в неправильных действиях перед началом СВО
Щольца упрекнули в неправильных действиях перед началом СВО
Энергокризис в Европе связали с амбициями США
Энергокризис в Европе связали с амбициями США
Экспорт российского подсолнечного масла вырос вдвое с начала сезона
Экспорт российского подсолнечного масла вырос вдвое с начала сезона
Борющегося с раком Пономаренко из "Кривого зеркала" приходится кормить и одевать жене: "Потерял 20 кило"
Борющегося с раком Пономаренко из "Кривого зеркала"
Названы главные проблемы в книжной отрасли
Названы главные проблемы в книжной отрасли

Еще по теме

37-летний певец Джейк Флинт скончался через пару дней после свадьбы
Умер Кит Флинт, вокалист группы The Prodigy
Скончался соул-певец Чарльз Брэдли
Умер солист The Prodigy Кейт Флинт