. Анастасия Волочкова получила многомиллионный ущерб
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Волочкова получила многомиллионный ущерб

Анастасия Волочкова получила многомиллионный ущерб
Балерина Анастасия Волочкова вынуждена снова судиться. Звезда балета уже судится с управляющей компанией дома, в котором находится ее квартира. Анастасия Волочкова уже давно стала одной из самых популярных персон в стране. Бывшая солистка Большого театра не раз оказывалась в неприятных ситуациях. Почти каждый год ей приходится судиться. На нее то соседи подают в суд, так как артистка предстает без одежды на своем участке. То она судится с Большим театром. На этот раз Волочкова приехала в Санкт-Петербург. Как многим известно, у нее есть не только роскошный особняк на Рублевке, но и элитное жилье в культурной столице. Однако ее квартиру затопило. Пострадали пол, стены и потолок. Золотая лепнина, которая есть в каждой комнате, тоже местами пришла в негодность.
«Я была в Санкт-Петербурге на судебном заседании по поводу моего спора с управляющей компанией дома, в котором находится моя Квартира. По причине халатности компании и протечки крыши моя квартира уже второй раз была затоплена. По официально проведенной экспертизе ущерб оценен в 3,5 млн рублей», — заявила звезда. В Сети стали обсуждать дизайн ремонта в квартире балерины. Многие назвали его безвкусным. А другие поддержали Волочкову и пожелали победы в судебных тяжбах.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

Последние новости

В Испании сообщили о похожей на взорвавшуюся у посольства Украины посылке
В Испании сообщили о похожей на взорвавшуюся у посольства Украины
Никита Михалков обладает необыкновенным даром
Никита Михалков обладает необыкновенным даром
Кети Топурия показала редкие фото с моложавой мамой
Кети Топурия показала редкие фото с моложавой мамой
Анастасия Волочкова получила многомиллионный ущерб
Анастасия Волочкова получила многомиллионный ущерб
Состоялся релиз Warhammer 40,000: Darktide, игра уже доступна в Game Pass
Состоялся релиз Warhammer 40,000: Darktide, игра уже доступна в Game
Доступные каждому способы выведения жирных пятен с джинсов за несколько минут
Доступные каждому способы выведения жирных пятен с джинсов за
Россиянка Ева Элфи завоевала титул самой популярной порноактрисы в мире: "Все благодаря вам!"
Россиянка Ева Элфи завоевала титул самой популярной порноактрисы в
В какие годы и под какими знаками рождаются самые идеальные женщины
В какие годы и под какими знаками рождаются самые идеальные женщины
Немецкая Uniper подала в суд на "Газпром" и требует €11,6 млрд за убытки от недопоставки газа
Немецкая Uniper подала в суд на "Газпром" и требует €11,6
CD Projekt RED говорит, что игра по «Ведьмаку» от The Molasses Flood отличается от всех других проектов
CD Projekt RED говорит, что игра по «Ведьмаку» от The Molasses Flood
ЦБ разрешил банкам полгода не раскрывать своих владельцев
ЦБ разрешил банкам полгода не раскрывать своих владельцев
Маск уличил Twitter во вмешательстве в выборы
Маск уличил Twitter во вмешательстве в выборы

Топ на сегодня

Из Нидерландов выпустили первый корабль с российскими удобрениями в рамках "зерновой сделки"
Из Нидерландов выпустили первый корабль с российскими удобрениями в
На Мосбирже сообщили о рухнувшей доле доллара и евро в торгах
На Мосбирже сообщили о рухнувшей доле доллара и евро в торгах
Щольца упрекнули в неправильных действиях перед началом СВО
Щольца упрекнули в неправильных действиях перед началом СВО
Энергокризис в Европе связали с амбициями США
Энергокризис в Европе связали с амбициями США
Экспорт российского подсолнечного масла вырос вдвое с начала сезона
Экспорт российского подсолнечного масла вырос вдвое с начала сезона

Еще по теме

Волочкова возмутила пользователей соцсетей откровенным шпагатом в бикини
Анастасия Волочкова призналась, почему не эмигрировала
Верните деньги! Анастасия Волочкова подает в суд на Большой театр
Анастасия Волочкова рассказала, как ей помог Жириновский