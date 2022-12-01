. Анастасия Волочкова получила многомиллионный ущерб

Балерина Анастасия Волочкова вынуждена снова судиться. Звезда балета уже судится с управляющей компанией дома, в котором находится ее квартира. Анастасия Волочкова уже давно стала одной из самых популярных персон в стране. Бывшая солистка Большого театра не раз оказывалась в неприятных ситуациях. Почти каждый год ей приходится судиться. На нее то соседи подают в суд, так как артистка предстает без одежды на своем участке. То она судится с Большим театром. На этот раз Волочкова приехала в Санкт-Петербург. Как многим известно, у нее есть не только роскошный особняк на Рублевке, но и элитное жилье в культурной столице. Однако ее квартиру затопило. Пострадали пол, стены и потолок. Золотая лепнина, которая есть в каждой комнате, тоже местами пришла в негодность.«Я была в Санкт-Петербурге на судебном заседании по поводу моего спора с управляющей компанией дома, в котором находится моя Квартира. По причине халатности компании и протечки крыши моя квартира уже второй раз была затоплена. По официально проведенной экспертизе ущерб оценен в 3,5 млн рублей», — заявила звезда. В Сети стали обсуждать дизайн ремонта в квартире балерины. Многие назвали его безвкусным. А другие поддержали Волочкову и пожелали победы в судебных тяжбах.