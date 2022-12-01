. Анонсировали Amnesia: The Bunker для Xbox — финальный эпизод франшизы

Вадим Карасев





Подписчики сервиса Game Pass в октябре этого года получили доступ к хоррорам студии Frictional Games — Amnesia: Collection и Amnesia: Rebirth. Эти игры прямо сейчас можно опробовать по подписке Game Pass. А разработчики тем временем представили финальную часть Amnesia, которая выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC в марте 2023 года.

Сегодня студия Frictional Games анонсировала проект Amnesia: The Bunker, который должен стать «последней частью франшизы и ключевым моментов в серии ужасов». Заявлено, что в игре будет полуоткрытый мир, доступный для исследования со стороны игроков. Также в анонсе разработчики заявляют, что игра включает в себя «новый игровой процесс и элементы песочницы».

Помимо серьезных изменений в геймплее, разработчики Amnesia: The Bunker обещают серьезные изменения в графике и «новые уровни взаимодействия с миром».

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