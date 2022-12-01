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Apple пообещала маску оставить Twitter в App Store

Apple пообещала маску оставить Twitter в App StoreГлава Apple Тим Кук пообещал Маску, что приложение Twitter не будет удалено из App Store

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что встретился с главой Apple Тимом Куком в штаб-квартире корпорации и получил от него заверения в том, что соцсеть не будет удалена из магазина приложений App Store. Об этом миллиардер написал в своем аккаунте в Twitter.

По словам Маска, бизнесмены провели «хороший разговор» и разъяснили недопонимания о потенциальном удалении Twitter.

«Тим дал ясно понять, что Apple никогда не рассматривала такого варианта», — рассказал Маск.

Ранее Илон Маск рассказал об отказе Apple размещать рекламу в Twitter. По его словам, компания также угрожает удалить соцсеть из магазина приложений App Store. «Apple также угрожает убрать Twitter из App Store, но не говорит нам почему», — сообщил предприниматель.

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По материалам: lenta.ru

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